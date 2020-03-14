Директор «Тамбова» поддержал идею приостановить чемпионат России

Директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал инициативу приостановить РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Мое мнение — если закрывать РПЛ , то полностью. Если есть угроза здоровью людей, то зачем рисковать?

И не понимаю, зачем проводить матчи с пятью тысячами человек. Среди этих людей что, точно не будет зараженного коронавирусом? Не факт. И ладно для нас пять тысяч — хорошая численность. А для ЦСКА , «Спартака», «Зенита»? Получается, это нечестно даже по отношению к другим болельщикам.

Поэтому закрывать надо полностью, на две недели, месяц, полтора — вообще на сколько будет нужно. Надо следовать примеру зарубежных коллег.