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Егоров: «Я думаю, что у „Рубина“ будет всё нормально»

сегодня, 13:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин19:00 Не начался

Спортивный журналист Сергей Егоров прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Рубином». 

«Арсенал» — фаворит? Нет, я так не думаю. Я верю в «Рубин». Я не согласен с теми очень жесткими критическими и отчасти высмеивающими Слуцкого оценками, которые часто даются. Что Леонид Викторович много веселился в межсезонье, дул на шары и так далее — и давайте теперь с него за это спрашивать. Я думаю, что у «Рубина» будет все нормально. Не люблю фразы типа «нужно время», «подождать» и прочее, но когда много нового народу, новый тренер — действительно, нужно время. Думаю, все будет нормально. Для меня «Арсенал» — не фаворит в этой игре. Я верю в «Рубин» — это раз. А во-вторых, Тула не всегда играет ровно.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:39
посмотрим)) ждём от лёни результат!
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