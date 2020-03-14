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Аршавин: «Я огорчен, что „Зенит“ провел два сухих матча»

вчера, 14:05
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба с «Уралом» в 22-м туре РПЛ

Я огорчен, что «Зенит» провел два сухих матча. Так не может продолжаться вечно. «Зенит» прорвет, и он встанет на рельсы, которые приведут его к чемпионству. Барриос? По качеству игры его некем заменить, по позиции — кто-нибудь найдется. Он — очень важная фигура для команды. Мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями. Будет чувствоваться его потеря в этой игре.

Малком очень активен, старается, но у него не всё получится. Где-то его не понимают партнеры, где-то он перетягивает одеяло на себя. Наверное, мы сейчас видим не того Малколма, какого ожидали увидеть после «Барселоны». Думаю, что ему надо дать время на адаптацию.
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:29
да нет, всё хорошо
RussianMango
RussianMango
вчера в 14:27
Аршавин преувеличивает...всё отлично...всем нравятся сухие матчи бомжей. А игрой Малкома просто восторгаются.
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