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Евро может пройти в декабре 2020 года

вчера, 21:51

Английские СМИ сообщают, что УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь.

Это решение позволит летом закончить национальные турниры, которые сейчас приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы на лето следующего года. Окончательное решение станет известно во вторник после собрания УЕФА.

Коронавирус и футбол

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 13:32
В Африке можно и нужно провести.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:26
Ну чё, футбол зимой-всё логично.А биатлон летом закончим
Тага Дага
Тага Дага ответил Z. Kramer
сегодня в 10:08
Многие не захотят ехать зимой в Питер.
berda2003
berda2003 ответил Тага Дага
сегодня в 10:03
Самый раз,на лето перенести не получится, потому что Кубок конференций...ну национальные чемпионаты нужно будет завершить. ...контракты и рекламодатели заплатили много денег, по два матча неделю и всё будет хорошо. Вот проблема одна:кто приедет в Питер в декабре. ...фины могут, а вот бельгийцы вряд-ли.
тогда уже Кубок конфетти, грамотей...
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Тага Дага
сегодня в 08:14
Самый раз,на лето перенести не получится, потому что Кубок конференций...ну национальные чемпионаты нужно будет завершить. ...контракты и рекламодатели заплатили много денег, по два матча неделю и всё будет хорошо. Вот проблема одна:кто приедет в Питер в декабре. ...фины могут, а вот бельгийцы вряд-ли.
А какая проблема играть в Питере в декабре?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:58
Это в лучшем случае.Поживем увидим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Че нить придумают...
Mangur
Mangur
сегодня в 07:55
Без комментариев
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:17
Самый раз,на лето перенести не получится, потому что Кубок конференций...ну национальные чемпионаты нужно будет завершить. ...контракты и рекламодатели заплатили много денег, по два матча неделю и всё будет хорошо. Вот проблема одна:кто приедет в Питер в декабре. ...фины могут, а вот бельгийцы вряд-ли.
mensk
mensk
сегодня в 07:03
Но только не в России.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:57
Пусть хоть когда нить проведут...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 06:41
САНЧО ПАНСА .

Впрочем, на Зенит - Арене есть выдвижная крыша, которая может все исправить)

Нормально все у тебя?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:40
Похоже так и будет
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:31
А вот это интересно! Конечно, в таком случае, в России не стоит ждать ЕВРО в декабре...Впрочем, на Зенит - Арене есть выдвижная крыша, которая может все исправить)
112910415
112910415
сегодня в 05:51
главное, что приемлемые варианты есть, и их несколько
короче говоря, эту неприятность мы переживём !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:26
Экзотики захотелось
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:04
Лучше в декабре, чем никак!
NOVA
NOVA
сегодня в 04:44
да лучше летом 2021, хотя можно и зимой тогда уже!! главное чемпы по возможности доиграть, хоть и в июне!!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:12
Дождемся вторника
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:18
Футбол на коньках
Стеллс
Стеллс
сегодня в 00:31
Репетиция ЧМ в Катаре?Плохо всё это.
Энтропия
Энтропия ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:49
Если тебе интересно, скажу. Я на этом сайте ровно 14 лет. Он под кличкой мыловар появился позже. Но не это главное. Я стараюсь быть объективным. Например. сегодня поздравил поклонника КБ с победой, хотя для меня этот клуб принципиальный соперник. Терпеть не могу Зенит, но отдаю должное его игре (иногда). Гражданин Клоун не может перешагнуть фанатские пристрастия. Или ты эксперт, или ты фанат. Третьего не дано. Чтобы судить о ком то, больше читай текстов. Удачи тебе.
Просто молодые не знают происхождение сего персонажа и уровень его "экспертного" мнения
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:47
В сибири нужно проводить, в тайге.
За адекватность
За адекватность ответил Жека10
вчера в 23:29, ред.
да играли бы без зрителей все и делов то.Все же в одинаковых условиях находятся.Так бы и футболисты игровой формы не теряли. Или всё футболисты без болельщиков играть не могут?
Приветствую. Ну ведь худо бедно это хоть какие-то деньги если со зрителями для клубов. С телеправ доходы условно не как в Топ-5. Я уважаю Ваше мнение, как и любое другое, но зачем бежать впереди паровоза, если во вторник что-то решат? Наше РФС все равно будет подстраиваться под это решение. А пока все условно будут курить, а мы продолжать чемпионат при пустых трибунах, нужно ли?
beefs
beefs
вчера в 23:26
Сложно что то все это...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 23:24
В Катаре?
iri13
iri13
вчера в 23:23
Жека10
Жека10
вчера в 23:12
да играли бы без зрителей все и делов то.Все же в одинаковых условиях находятся.Так бы и футболисты игровой формы не теряли.
Или всё футболисты без болельщиков играть не могут?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил волгодон 2
вчера в 23:05
Скажи,откуда ты такой возник? Он тут тысячу лет и всегда имеет своё футбольное мнение,не опирающееся на деньги
Если тебе интересно, скажу. Я на этом сайте ровно 14 лет. Он под кличкой мыловар появился позже. Но не это главное. Я стараюсь быть объективным. Например. сегодня поздравил поклонника КБ с победой, хотя для меня этот клуб принципиальный соперник. Терпеть не могу Зенит, но отдаю должное его игре (иногда). Гражданин Клоун не может перешагнуть фанатские пристрастия. Или ты эксперт, или ты фанат. Третьего не дано. Чтобы судить о ком то, больше читай текстов. Удачи тебе.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:04
Тьфу тьфу никто не умер от этой хандры.
Всем спокойной ночи.
Завтра пустим комбайны по рельсам.
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