Евро может пройти в декабре 2020 года

Английские СМИ сообщают, что УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь.
Это решение позволит летом закончить национальные турниры, которые сейчас приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы на лето следующего года. Окончательное решение станет известно во вторник после собрания УЕФА.
Впрочем, на Зенит - Арене есть выдвижная крыша, которая может все исправить)
Нормально все у тебя?
Впрочем, на Зенит - Арене есть выдвижная крыша, которая может все исправить)
Нормально все у тебя?
короче говоря, эту неприятность мы переживём !
короче говоря, эту неприятность мы переживём !
Или всё футболисты без болельщиков играть не могут?
Или всё футболисты без болельщиков играть не могут?
Всем спокойной ночи.
Завтра пустим комбайны по рельсам.
Всем спокойной ночи.
Завтра пустим комбайны по рельсам.