Евро может пройти в декабре 2020 года

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вчера, 21:51

Английские СМИ сообщают, что УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь.

Это решение позволит летом закончить национальные турниры, которые сейчас приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы на лето следующего года. Окончательное решение станет известно во вторник после собрания УЕФА .

Коронавирус и футбол