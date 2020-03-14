РПЛ, стой! Нет, продолжай!

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вчера, 21:30

После того, как большинство футбольных турниров взяли паузу из-за распространения коронавируса, «Соккер.ру» обсуждает судьбу родного чемпионата.

Без футбола тяжело. Ощущение, словно попал в какую-то иную реальность, потому что тренированный десятилетиями организм не понимает, почему ему в начале весны не показывают еврокубковые баталии в Лиге чемпионов и Лиге Европы, почему нет вестей из «Большой пятерки» чемпионатов. Конечно, не все мы смотрим футбол круглосуточно, но большинство постоянных пользователей «Соккер.ру» держат руку на пульсе ведущих национальных чемпионатов, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кто-то смотрит глубоко и вдумчиво, кто-то штампует комментарии под футбольчик, и все вместе привыкли, что футбольная жизнь кипит, а тусовка вокруг нее не редеет, меняются только декорации (турниры) и цвета у глоров. Даже в летнее межсезонье можно найти какой-нибудь футбол, в годы крупных турниров просто не замечаешь паузы между двумя сезонами, особенно с появившимся недавно Международным Кубком чемпионов и ранним стартом РПЛ . Сегодня РПЛ — последний значимый форпост прячущегося от коронавируса футбола. Но правильно ли продолжать наш чемпионат? Или лучше прерваться? Есть только две стороны. Третьего не дано. Выбирайте. Официальное решение будет принято во вторник, как гласит сайт Российской Премьер-Лиги:

Российская Премьер-Лига внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник (17-го марта) по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским Футбольным Союзом с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.

Приостановить, как и все

Поверьте, решение о паузе далось АПЛ , Бундеслиге, Ла Лиге и другим чемпионатам непросто. Приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы, а УЕФА в пятницу разослал всем своим членам рекомендации, в которых сухим английским языком сказано: притормозите, ребята, не будем шутить с COVID-19. Конечно, вы можете посмеяться над цифрами: мол, у нас и 60 зараженных коронавирусом в стране нет, чего нам бояться? Но, положа руку сердце, признайтесь хотя бы себе: вы верите этим цифрам? Учитывая близость Китая, местами «полупрозрачную» границу и бесстрашие русского народа. Я не верю, хотя мне бы очень хотелось.

Во-вторых, власти регионов тут и там выпускают предписания о запрете массовых собраний людей, где-то на трибуны смогут прийти 5000 человек, где-то — 1000, кто-то вообще решит играть за закрытыми дверями. Футбол для болельщиков, разве нет? Не вижу смысла в том, чтобы доигрывать чемпионат на пустых стадионах, тем более, если зараза не так страшна, как ее малюют — тем лучше, через две-три-четыре недели футбол вернется, а болельщики займут свои места на трибунах.

Причем логистических проблем возникнуть не должно: сейчас середина марта, а у нас осталось 8 туров в чемпионате и два раунда Кубка. Ни один клуб не выступает в еврокубках. И да, одному мне подумалось, что отсутствие наших команд в весенней стадии случилось как никогда вовремя, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Европе? Одним словом, проблем с тем, чтобы доиграть чемпионат у нас точно не возникнет, тем более поплывем в одной лодке со всеми, а УЕФА , судя по всему, сдвинет Евро-2020 на год вперед, чтобы нынешний футбольный сезон не был потерян.

И самое главное. Давайте за всем вот этим бахвальством и абсолютно идиотскими насмешками над «чахлыми» европейцами и китайцами не забывать, кто наш враг. Речь идет о вирусе, унесшем 5700 жизней (3.7% от числа инфицированных). Вирус, с которым человечество доселе не сталкивалось лицом к лицу и который по-прежнему не побежден. Мне кажется, это весомые причины, чтобы отнестись к ситуации серьезно. Возможно, даже перестраховаться. Пауза в РПЛ — единственное адекватное решение, которое можно принять прямо сейчас. Или нет?

У нас другая ситуация: надо продолжать

Но есть и противоположное мнение, к которому тоже стоит прислушаться. Смотрите, в той же АПЛ до последнего собирались проводить матчи и даже не говорили об ограничении числа зрителей на трибунах, пока не стало известно о положительных анализах на коронавирус у футболистов и тренеров. По прогнозам специалистов, пандемия COVID-19 в Европе уляжется ближе к середине лета, а чемпионаты вряд ли возобновятся раньше мая, возможно, придется играть при пустых трибунах — никому это не нравится, но это действенная мера защиты.

Но у нас-то прямо сейчас иная эпидемиологическая ситуация, хотя не исключено, что пик распространения коронавируса в России впереди. И этот пик не будет зависеть от того, играют в стране в футбол или нет, а вот футбол от него зависит вполне конкретно. Представьте, если мы сейчас выдержим паузу с Европой из солидарности, отсидим сначала их карантин, а потом в наши края придет реальная угроза, когда действительно всем лучше дома сидеть.

Так можно и до осени остаться без футбола. Поэтому, пока есть такая возможность, нужно играть — пусть с ограниченным числом зрителей, но играть. Это неординарная ситуация, но давайте не будем создавать искусственный паралич всей общественной жизни, а вот держать тщательно вымытую руку на пульсе необходимо. Конечно, если число зараженных начнет возрастать, или будут выявлены инфицированные коронавирусом среди футболистов, тогда потребуется новый взгляд и радикальные решения. А пока — играем!