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Шунин: «„Динамо“ невыгодна возможная остановка РПЛ»

вчера, 20:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Ахматом» и поделился мнением о возможном приостановлении сезона:

+ 3 очка: важная победа в Грозном 💪

Спасибо за поддержку! ⚪️🔵

Готовимся к следующему матчу. Вопрос, когда он будет?

Есть вероятность, что наша лига будет приостановлена. Конечно, нужно соблюдать все правила, чтобы не заболело огромное количество людей. Например, избегать больших компаний. Мы примем любое решение – если скажут, что нужна пауза, сделаем это, как и все европейские лиги.

Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 3 очка: важная победа в Грозном 💪 Спасибо за поддержку! ⚪️🔵 ⠀ Готовимся к следующему матчу. Вопрос, когда он будет? ⠀ Есть вероятность, что наша лига будет приостановлена. Конечно, нужно соблюдать все правила, чтобы не заболело огромное количество людей. Например, избегать больших компаний. Мы примем любое решение – если скажут, что нужна пауза, сделаем это, как и все европейские лиги. ⠀ Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели. ⠀ #АхматДинамо #ДинамоМосква #ТвоякоманДа

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 21:16
никому это не выгодно, хотя...
Polilux
Polilux
вчера в 21:08
Тоха-ты умница!!! Заразиться в транспорте в несколько раз быстрее чем на массовых мероприятиях-людей меньше но и объём меньше. Походу кто-то на короновирусе делает деньги!!!
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