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Парфенов: «Старались играть и создавать моменты в матче с „Зенитом“»

вчера, 20:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»:

Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков «Зенита». Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала — видимо, всё выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то. 

«Зенит» — та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счет ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили еще нападающего. Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника — акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: «Парни, вопросов нет». Сегодня бог разум отнял, называется… 

Ранее мнение о матче высказал наставник «Зенита» Сергей Семак

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 22:56
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:21
    Ещё повезло что так мало пропустили
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:27
    Акцент на начало матча себя оправдал, просто "фееричное" начало.
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 21:07
    Моменты у своих ворот?Г- н Парфёнов ,вам это удалось в полной мере...Вы достойный представитель тренерского корпуса РПЛ...
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:25
    Договаривались на 3-1, но что то пошло не по плану
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 20:18
    Вот именно, что старались создавать моменты, а надо автобусом 90 минут стоять, как Уфа, только так на ничейку получится скатать
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