Парфенов: «Старались играть и создавать моменты в матче с „Зенитом“»

Главный тренер «Урала» прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»:

Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков «Зенита». Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала — видимо, всё выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то.

«Зенит» — та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счет ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили еще нападающего. Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника — акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: «Парни, вопросов нет». Сегодня бог разум отнял, называется…