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Анчелотти: «Кажется, серьезность ситуации с коронавирусом еще не понята»

вчера, 23:59

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в общении с Gazzetta dello Sport заявил, что сейчас его не интересует вопрос возобновления английской Премьер-Лиги. Напомним, что ранее АПЛ была приостановлена из-за вспышки коронавируса в Великобритании.

Говорю со всей искренностью, меня это не интересует. И мне кажется, что серьезность ситуации еще не понята.

Коронавирус и футбол

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Wolverhampton
сегодня в 10:01
Америкосы китаю вирус подкинули!
Похоже на то. И вакцина у них скорее всего есть.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил Leha-ha50
сегодня в 00:23
Вот напасть навалилась. От куда она взялась , вот в чем вопрос. Некоторые ученые утверждают, что вирус создан искусственно. Очень много странностей на сей счет.
Америкосы китаю вирус подкинули!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:11
Китай уже отходит от этой заразы , и все остальные отойдут !
А вот вот куда этот вирус взялся - вопрос , в котором предстоит разобраться !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Вот напасть навалилась. От куда она взялась , вот в чем вопрос. Некоторые ученые утверждают, что вирус создан искусственно. Очень много странностей на сей счет.
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