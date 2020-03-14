Анчелотти: «Кажется, серьезность ситуации с коронавирусом еще не понята»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в общении с Gazzetta dello Sport заявил, что сейчас его не интересует вопрос возобновления английской Премьер-Лиги. Напомним, что ранее АПЛ была приостановлена из-за вспышки коронавируса в Великобритании.
Говорю со всей искренностью, меня это не интересует. И мне кажется, что серьезность ситуации еще не понята.
А вот вот куда этот вирус взялся - вопрос , в котором предстоит разобраться !
А вот вот куда этот вирус взялся - вопрос , в котором предстоит разобраться !