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В УЕФА подтвердили, что работают над переносом Евро-2020

вчера, 19:56

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что организация в настоящее время работает над переносом Евро-2020.

Мы действительно рассматриваем вариант с переносом Евро-2020 на следующий год.

Решение по Евро-2020 будет принято во вторник, 17 марта.

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galem72
galem72 ответил spartak kursk
сегодня в 09:59
10 человек из миллиарда погибло-обязательно нужно принимать меры.А то,что ежедневно погибают тысячи людей-это просто формальность...Закройтесь в квартирах ит живите в виртуальном мире!!!!
"...10 человек из миллиарда погибло-обязательно нужно принимать меры..."

Представляешь, сколько будет заражённых и умерших, если не предпринимать абсолютно никаких мер по сдерживанию распространения и своевременному лечению?
youtomee
youtomee ответил spartak kursk
вчера в 20:58
10 человек из миллиарда погибло-обязательно нужно принимать меры.А то,что ежедневно погибают тысячи людей-это просто формальность...Закройтесь в квартирах ит живите в виртуальном мире!!!!
Отчего это ежедневно погибают тысячи людей, как это связано с массовыми мероприятиями и болезнями? возможно паника немного и преувеличена, но вообще то от нового вируса погибло уже больше 5000 человек, и то нет огромного распространения, потому что принимаются ограничительные меры, а Евро предполагает перемещение большого потока людей из страны в страну и между городами, то есть никаких ограничений. Какой-нибудь условный сосед поедет на матч в Питер, хватанет там вирус и привезет в твой город и таких случаев будут тысячи, потому что какие-нибудь зараженные там будут, всех не отследишь, да люди и сами не знают, что они больны или переносчики
dimagas2
dimagas2 ответил spartak kursk
вчера в 20:40
10 человек из миллиарда погибло-обязательно нужно принимать меры.А то,что ежедневно погибают тысячи людей-это просто формальность...Закройтесь в квартирах ит живите в виртуальном мире!!!!
Да все просто.От коронавируса нет лекарств и он весьма заразен,смертность 4-6%,с учетом большой заразности может умереть десятки тысяч людей если не принять меры.
NOVA
NOVA
вчера в 20:37
было бы здорово!! лучше перенести ЕВРО, а чемпы, если в апреле возобновят игры, то доиграть в июне как раз можно будет!!
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 20:17
10 человек из миллиарда погибло-обязательно нужно принимать меры.А то,что ежедневно погибают тысячи людей-это просто формальность...Закройтесь в квартирах ит живите в виртуальном мире!!!!
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