В УЕФА подтвердили, что работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что организация в настоящее время работает над переносом Евро-2020.
Мы действительно рассматриваем вариант с переносом Евро-2020 на следующий год.
Решение по Евро-2020 будет принято во вторник, 17 марта.
Представляешь, сколько будет заражённых и умерших, если не предпринимать абсолютно никаких мер по сдерживанию распространения и своевременному лечению?
Представляешь, сколько будет заражённых и умерших, если не предпринимать абсолютно никаких мер по сдерживанию распространения и своевременному лечению?