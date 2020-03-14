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Фернандеш: «Роналду – вдохновляющий пример для меня»

вчера, 21:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, пополнивший состав команды в январе после трансфера из лиссабонского «Спортинга», высказался о влиянии, которое оказал на него форвард «Ювентуса» и партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду. По словам Фернандеша, он мечтал оказаться в МЮ, когда смотрел на выступления Роналду за «красных дьяволов».

Роналду – вдохновляющий пример для меня. Когда ты начинаешь смотреть на Роналду и на его команду и когда ты видишь, что они могут выиграть всё, тогда ты мечтаешь оказаться здесь.

Роналду выступал за МЮ в 2003-2009 годах. В составе манкунианцев он в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в 2008-м.

Отметим, что ранее хавбек «Ман Юнайтед» Скотт МакТоминэй высказался о Бруну Фернандеше и подчеркнул его сильные качества.

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 01:48
Тебя возмут в Реал если вытащишь МЮ из того д...ерма в котором он оказался благодоря Вудворду.....:)
волгодон 2
волгодон 2 ответил Шишанутый
вчера в 22:06
Будеш так и дальше играть то скоро и в Реал возьмут. Повториш кареру своего кумира. Так держать Фернандеш!
Хорошо,что ты не Россиянин. Россияне плохого не посоветуют.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:02
Будеш так и дальше играть то скоро и в Реал возьмут. Повториш кареру своего кумира. Так держать Фернандеш!
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