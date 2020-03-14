Фернандеш: «Роналду – вдохновляющий пример для меня»

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вчера, 21:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , пополнивший состав команды в январе после трансфера из лиссабонского «Спортинга», высказался о влиянии, которое оказал на него форвард «Ювентуса» и партнер по сборной Португалии . По словам Фернандеша, он мечтал оказаться в МЮ , когда смотрел на выступления Роналду за «красных дьяволов».

Роналду – вдохновляющий пример для меня. Когда ты начинаешь смотреть на Роналду и на его команду и когда ты видишь, что они могут выиграть всё, тогда ты мечтаешь оказаться здесь.

Роналду выступал за МЮ в 2003-2009 годах. В составе манкунианцев он в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в 2008-м.

Отметим, что ранее хавбек «Ман Юнайтед» высказался о Бруну Фернандеше и подчеркнул его сильные качества.