Бруну Фернандеш: «Один игрок не изменяет команду»

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вчера, 18:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , пополнивший состав «красных дьяволов» в январе после трансфера из лиссабонского «Спортинга», в разговоре со Sky Sports заявил, что улучшение выступлений МЮ связано не только с его приходом в команду.

Мы можем говорить о новом старте МЮ с моим приходом, но дело не во мне, а во всей команде. Один игрок не изменяет команду. Коллектив изменяется, когда все двигаются в одном направлении.

Напомним, ранее хавбек «Ман Юнайтед» высказался о Фернандеше и отметил его сильные качества.