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Бруну Фернандеш: «Один игрок не изменяет команду»

вчера, 18:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, пополнивший состав «красных дьяволов» в январе после трансфера из лиссабонского «Спортинга», в разговоре со Sky Sports заявил, что улучшение выступлений МЮ связано не только с его приходом в команду.

Мы можем говорить о новом старте МЮ с моим приходом, но дело не во мне, а во всей команде. Один игрок не изменяет команду. Коллектив изменяется, когда все двигаются в одном направлении.

Напомним, ранее хавбек «Ман Юнайтед» Скотт МакТоминэй высказался о Фернандеше и отметил его сильные качества.

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Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Van Vanovich
сегодня в 00:54
есть ли такое словосочетание в русском языке "изменяет команду"? Просветите меня
Нету, правильно "не изменит команду")
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:05
есть ли такое словосочетание в русском языке "изменяет команду"? Просветите меня
hoper
hoper
вчера в 18:58
Ну спорно очень спорно.Пришёл Погба и все встали.Пришёл Бруно и вдруг все забегали
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