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Месси обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

вчера, 19:25

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в инстаграме обратился к фанатам в связи с пандемией коронавирусной инфекции, из-за которой топ-5 лиг Европы ушли на перерыв.

Это сложные дни для всех. Мы живём, переживая за происходящее, ставим себя на место тех, кто сильно пострадал, поскольку это напрямую затронуло их, их семью или друзей, или потому, что они работают на передовой, борясь с вирусом в больницах и медицинских центрах. Хочу послать много сил всем этим людям.

Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент. Вы должны следовать указаниям организаций здравоохранения и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этой проблемой.

В такой ситуации необходимо быть ответственным и оставаться дома. Кроме того, этот момент идеально подходит, чтобы насладиться временем с близкими, с которыми мы не всегда успеваем побыть вместе.

Обнимаю всех. Надеюсь, мы сможем исправить ситуацию как можно скорее.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
вчера в 23:33
Ну хоть какая то польза от гнома. Раз в футбол играть совсем разучился, пусть тогда школьников просвещает про вирусы.
вот-вот.мотай на ус.и завязывай с травой, всё какие-то гномы мерещатся
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Тага Дага
вчера в 21:36
Чётко и в точку и всем всем здоровья, когда болеешь я даже не вижу тех 10 лямов которые лежат у меня в банке...всех китайцев куда бы они не приехали...нужно закрыть на карантин...так должно быть всегда. И вообще я думаю это биологическое оружие, и Китай показал всему миру и Европе, несмотря на ваши евро и доллары и реактивные самолёты..и водородные бомбы..наш вирус страшнее.Они это пустили целенаправленна...
Они твари.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:03
Лучше бы объяснил ситуацию в клубе.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 19:52
Скоро Роналду и Месси будут обращаться к людям по любому поводу. Недалек тот день, когда они будут поздравлять нас с новым годом вместо вечного лидера
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:38
Ну хоть какая то польза от гнома. Раз в футбол играть совсем разучился, пусть тогда школьников просвещает про вирусы.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:36
Чётко и в точку и всем всем здоровья, когда болеешь я даже не вижу тех 10 лямов которые лежат у меня в банке...всех китайцев куда бы они не приехали...нужно закрыть на карантин...так должно быть всегда. И вообще я думаю это биологическое оружие, и Китай показал всему миру и Европе, несмотря на ваши евро и доллары и реактивные самолёты..и водородные бомбы..наш вирус страшнее.Они это пустили целенаправленна...
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