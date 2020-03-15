Байрамян: «Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник. Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков.

Нас мотивирует каждая команда. Мы прекрасно понимаем, что предстоит важная игра. Будем выкладываться на 200%, а там посмотрим, как все получится.

У них очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист.