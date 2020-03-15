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Байрамян: «Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий»

сегодня, 10:36
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива». 

Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник. Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков.

Нас мотивирует каждая команда. Мы прекрасно понимаем, что предстоит важная игра. Будем выкладываться на 200%, а там посмотрим, как все получится.

У них очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:43
Надо побеждать конкурентов.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 10:40
НАВЕРНОЕ , САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ИГРОК - ЭТО МИША ВИЛКОВ !
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