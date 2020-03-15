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Ярошик: «В России было здорово»

сегодня, 10:29

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик вспомнил время, которое он провел в России.

В России было здорово — большая страна, ЦСКА — клуб, у которого целая армия болельщиков. 

Очень часто вспоминаю Россию, потому что в вашей стране я сделал большой шаг вперед — как человек и как футболист. Когда приезжаю в Москву, меня всегда хорошо встречают, многие фанаты меня еще помнят. Мне это очень приятно. У меня жена из России, сейчас я учусь в России, слежу за вашим чемпионатом, поэтому меня многое связывает с вашей страной.

Что мне больше всего запомнилось в ЦСКА? Когда я туда приехал, ни по-русски не говорил, ни о вашей стране почти ничего не знал. Помню, что у нас был очень дружный коллектив и что в игре все ребята были голодными — хотели что-то выиграть. Все мы учились друг у друга не только на поле, но и вне его.

Не хватало разве что таких стадионов, как те, что есть в России сейчас. (Смеется.)

Какие впечатления у меня остались от Самары? Если откровенно, поначалу город мне не очень понравился. Я прилетел туда зимой, было холодно, погода плохая. Но когда увидел Самару весной и летом, изменил мнение. Я любил гулять по набережной Волги, там очень красиво.

В Самаре мне еще нравилось то, что на футбол ходит много народа. Поэтому и играть за эту команду всегда было приятно.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:41
Бывших армейцев не бывает. Все наши ребята с благодарностью вспоминают и страну и свой клуб...в отличии..от наших хрюкающих " друзей"..
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:55
Мы тебя тоже вспоминаем с благодарностью Иржи.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:39
цска и есть армия!!!)))
drug01
drug01
сегодня в 11:33
Спасибо за добрую память!
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