Фабрегас проиграл спор Кабальеро и купил ему Range Rover

Полузащитник «Монако» поделился забавной историей, которая произошла с ним в «Челси» в 2018 году.

Я часто оставался после тренировок и отрабатывал одиннадцатиметровые удары. Я всегда делал небольшие ставки с вратарями, чтобы добавить остроты спору. И однажду я был слишком уверен в себе, но ситуация вышла из-под контроля. Я поспорил с Кабальеро, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению для меня, он отразил тот удар и мне пришлось оплатить долг. Я пошел на свалку и нашел там разбитый Range Rover, который никак нельзя было использовать, и купил его за 950 фунтов. На следующий день его привезли на тренировочную базу. Остальное вы можете увидеть в видео. Урок этой истории: не делайте ставок, ни на какую сумму.