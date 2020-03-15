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Фабрегас проиграл спор Кабальеро и купил ему Range Rover

вчера, 19:39

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился забавной историей, которая произошла с ним в «Челси» в 2018 году. 

Я часто оставался после тренировок и отрабатывал одиннадцатиметровые удары. Я всегда делал небольшие ставки с вратарями, чтобы добавить остроты спору. И однажду я был слишком уверен в себе, но ситуация вышла из-под контроля. Я поспорил с Кабальеро, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению для меня, он отразил тот удар и мне пришлось оплатить долг. Я пошел на свалку и нашел там разбитый Range Rover, который никак нельзя было использовать, и купил его за 950 фунтов. На следующий день его привезли на тренировочную базу. Остальное вы можете увидеть в видео. Урок этой истории: не делайте ставок, ни на какую сумму.

Напомним, что Фабрегас перешел в «Монако» в январе 2019 года.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 08:51
игра богатых дяд
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:09
Нам до таких свалок не дорости
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:52
Дай нашим умельцам эту машину, слегка подшаманят и выставят на продажу, с комментариями " Не бита, не крашена, один владелец")
Эркинбек Турдукулов 1
Эркинбек Турдукулов 1
вчера в 21:35
Мне очень грустно
Эркинбек Турдукулов 1
Эркинбек Турдукулов 1
вчера в 21:34
Я на такую тачку всю жизнь не заработал бы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:38
Блин, они смеются над произведением искусства
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Пепельница переполнена, стекло с трещиной, радио плохо ловит - на свалку его...
ЮHBA
ЮHBA
вчера в 20:07
Жаль растаможка дорогая, в Британии вроде полно подобного относительно недорого автопарка.
Roman73
Roman73
вчера в 19:58
нам бы за счастье.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил Groove000
вчера в 19:54
Где он разбитый, вроде целый
Да еще и за такую сумму!
dimagas2
dimagas2 ответил Groove000
вчера в 19:54
Где он разбитый, вроде целый
Трещина на лобовухе)))Ну а так я не понял почему так дешево,может утопленник.
beefs
beefs
вчера в 19:52
юмористы...
Groove000
Groove000
вчера в 19:51
Где он разбитый, вроде целый
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:46
Забавно!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:43, ред.
Легко отмазался.
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