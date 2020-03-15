Ван Дейк: «Было бы хорошо сделать так, чтобы критики заткнулись!»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что его не волнуют разговоры о долгом отсутствии титула чемпиона Англии у «красных». Также он отметил, что выигрыш титула в текущем сезоне помог бы заставить критиков «заткнуться».
Каждый имеет право на свое мнение, и разговоры о том, что мы так долго не выигрываем чемпионат – это то, что я для себя закрыл. Это меня абсолютно не волнует. Я просто пытаюсь действовать как можно лучше, будь то тренировки или матчи. Я делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Люди из других клубов не волнуют нас, но было бы хорошо сделать так, чтобы они заткнулись!
На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Ман Сити» составляет 25 баллов.
Напомним, что на текущей неделе «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) и выбыл из турнира. После встречи ван Дейк прокомментировал поражение своей команды.
критика уместна... в принципе этот Ливерпуль мог выиграть три трофея АПЛ, ЛЧ и КА.....
и ван дейк имеет не посредственное отношение к вылету клуба из ЛЧ от Атлетико, так как еще в первой игре застрял на линии, в момент искуственного офсайда, который привел к голу Сауля и победе матрасов 1-0.
КА спасибо Клоппу гению, который вторым составом все играл, пока не довыпендривался.......
АПЛ, да просто все видели как Ливерпуль тащат, чтобы разрыв очков был на столько большим, что в случаи потерь не возможно было бы их догнать. так как разрыв в 10 ку МС уже два раза легко сокращал и побеждал, что в 14 что в 19 годах.....
На счет 30 лет без титула тоже уместно, Ливерпуль большой клуб и самый титулованный на момент своего последнего титула, а играл все время словно середняк, и до вершины не мог добраться, и на дно не опускался, прямо как Тоттенхэм.
И еще один вопрос и этот нытик должен был получить ЗМ прошлого года? совершенно правильно что не дали.
критика уместна... в принципе этот Ливерпуль мог выиграть три трофея АПЛ, ЛЧ и КА.....
и ван дейк имеет не посредственное отношение к вылету клуба из ЛЧ от Атлетико, так как еще в первой игре застрял на линии, в момент искуственного офсайда, который привел к голу Сауля и победе матрасов 1-0.
КА спасибо Клоппу гению, который вторым составом все играл, пока не довыпендривался.......
АПЛ, да просто все видели как Ливерпуль тащат, чтобы разрыв очков был на столько большим, что в случаи потерь не возможно было бы их догнать. так как разрыв в 10 ку МС уже два раза легко сокращал и побеждал, что в 14 что в 19 годах.....
На счет 30 лет без титула тоже уместно, Ливерпуль большой клуб и самый титулованный на момент своего последнего титула, а играл все время словно середняк, и до вершины не мог добраться, и на дно не опускался, прямо как Тоттенхэм.
И еще один вопрос и этот нытик должен был получить ЗМ прошлого года? совершенно правильно что не дали.
если вовсе не обращать внимания, ребятам станет малость скучнее ... но они справятся и в этом случае !
если вовсе не обращать внимания, ребятам станет малость скучнее ... но они справятся и в этом случае !