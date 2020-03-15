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Ван Дейк: «Было бы хорошо сделать так, чтобы критики заткнулись!»

вчера, 18:04

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что его не волнуют разговоры о долгом отсутствии титула чемпиона Англии у «красных». Также он отметил, что выигрыш титула в текущем сезоне помог бы заставить критиков «заткнуться». 

Каждый имеет право на свое мнение, и разговоры о том, что мы так долго не выигрываем чемпионат – это то, что я для себя закрыл. Это меня абсолютно не волнует. Я просто пытаюсь действовать как можно лучше, будь то тренировки или матчи. Я делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Люди из других клубов не волнуют нас, но было бы хорошо сделать так, чтобы они заткнулись!

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Ман Сити» составляет 25 баллов.

Напомним, что на текущей неделе «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) и выбыл из турнира. После встречи ван Дейк прокомментировал поражение своей команды.  

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:05
прав Вирджил!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:04
Дейк достойно ответил
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
вчера в 20:36
что то ван дейк разнылся в последнее время. критика уместна... в принципе этот Ливерпуль мог выиграть три трофея АПЛ, ЛЧ и КА..... и ван дейк имеет не посредственное отношение к вылету клуба из ЛЧ от Атлетико, так как еще в первой игре застрял на линии, в момент искуственного офсайда, который привел к голу Сауля и победе матрасов 1-0. КА спасибо Клоппу гению, который вторым составом все играл, пока не довыпендривался....... АПЛ, да просто все видели как Ливерпуль тащат, чтобы разрыв очков был на столько большим, что в случаи потерь не возможно было бы их догнать. так как разрыв в 10 ку МС уже два раза легко сокращал и побеждал, что в 14 что в 19 годах..... На счет 30 лет без титула тоже уместно, Ливерпуль большой клуб и самый титулованный на момент своего последнего титула, а играл все время словно середняк, и до вершины не мог добраться, и на дно не опускался, прямо как Тоттенхэм. И еще один вопрос и этот нытик должен был получить ЗМ прошлого года? совершенно правильно что не дали.
И в чем сейчас плачь Ван Дейка? А еще смешнее про то что Ливерпуля тянут, когда МС проигрывал дважды Волкам, или терял очки с Ньюкаслом и КП, это тоже Ливерпуль виноват. Ливерпуль брал свои очки, ошибки вар были как в пользу Ливерпуля, так и против. МС потерял слишком много очков, и у них был бы шанс, как в 2014 и 2019, если бы Ливерпуль играл бы также как тогда, но Ливерпуль в этом году не терял очки, поэтому сейчас разрыв 25 очков.
DXTK
DXTK
вчера в 20:06
что то ван дейк разнылся в последнее время.

критика уместна... в принципе этот Ливерпуль мог выиграть три трофея АПЛ, ЛЧ и КА.....

и ван дейк имеет не посредственное отношение к вылету клуба из ЛЧ от Атлетико, так как еще в первой игре застрял на линии, в момент искуственного офсайда, который привел к голу Сауля и победе матрасов 1-0.

КА спасибо Клоппу гению, который вторым составом все играл, пока не довыпендривался.......

АПЛ, да просто все видели как Ливерпуль тащат, чтобы разрыв очков был на столько большим, что в случаи потерь не возможно было бы их догнать. так как разрыв в 10 ку МС уже два раза легко сокращал и побеждал, что в 14 что в 19 годах.....

На счет 30 лет без титула тоже уместно, Ливерпуль большой клуб и самый титулованный на момент своего последнего титула, а играл все время словно середняк, и до вершины не мог добраться, и на дно не опускался, прямо как Тоттенхэм.

И еще один вопрос и этот нытик должен был получить ЗМ прошлого года? совершенно правильно что не дали.
Заратустра
Заратустра ответил Kirill Erokhin
вчера в 18:55, ред.
Бомбит исключительно у вас, ребятки-сквозерятки. А мы всего лишь угораем над сложившейся ситуацией и не более того))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
вчера в 18:50
Что-то манки снова начали возникать, что уже забыли, что Ман Ю находится 38 очках от Ливерпуля,и ваша надежда на аннулировании результатов сезона скорее всего не сработает, так что ждем вашей бомбежки, когда Ливерпуль все-таки выиграет лигу. Salty, Salty Man United and the club keep going down.
112910415
112910415
вчера в 18:48
критиков заткнуть невозможно !
если вовсе не обращать внимания, ребятам станет малость скучнее ... но они справятся и в этом случае !
ЮHBA
ЮHBA ответил Заратустра
вчера в 18:47
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 18:42
    Уже занервнечали игроки Ливера чуствуют что титул может уплыть у них из рук))
    гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
    гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
    вчера в 18:34
    ван днойк, который весь сезон чсвшничал, горит от заслуженной критики, ахахахах
    ЮHBA
    ЮHBA
    вчера в 18:25
    У этих клоунов голосок был глубоко в одном месте весь сезон, щас шакалье распустилось, ну ниче скоро опять в норки забьются)
    ЮHBA
    ЮHBA ответил Заратустра
    вчера в 18:24
    Ты из суринама?
    Шатаут
    Шатаут
    вчера в 18:13
    Коронавирус помешает... Не судьба.. И ЗМ пролетел, и ЛЧ, и чемпионами не стать..
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 18:09
    Не смотри новости и все
    Cympak-05
    Cympak-05
    вчера в 18:07
    Какая может быть критика у игроков которые на грани чемпионства спустя 30 лет+ сезоном ранее выигранная ЛЧ
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