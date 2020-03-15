Ван Дейк: «Было бы хорошо сделать так, чтобы критики заткнулись!»

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вчера, 18:04

Защитник «Ливерпуля» заявил, что его не волнуют разговоры о долгом отсутствии титула чемпиона Англии у «красных». Также он отметил, что выигрыш титула в текущем сезоне помог бы заставить критиков «заткнуться».

Каждый имеет право на свое мнение, и разговоры о том, что мы так долго не выигрываем чемпионат – это то, что я для себя закрыл. Это меня абсолютно не волнует. Я просто пытаюсь действовать как можно лучше, будь то тренировки или матчи. Я делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Люди из других клубов не волнуют нас, но было бы хорошо сделать так, чтобы они заткнулись!

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ , набрав 82 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Ман Сити» составляет 25 баллов.

Напомним, что на текущей неделе «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) и выбыл из турнира. После встречи ван Дейк прокомментировал поражение своей команды.