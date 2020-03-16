«Локомотив»: «Крыховяк стал Халком и сокрушил ростовский трактор»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала рисунок по мотивам матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».
На нем изображен полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк в образе героя комиксов Халка. Позади него расположился сломанный трактор в цветах ростовского клуба.
Почему-то наша пресс служба не рисовала пущенный под откос поезд. Потому что Ростов уважает своих соперников и не издевается над проигравшими
Почему-то наша пресс служба не рисовала пущенный под откос поезд. Потому что Ростов уважает своих соперников и не издевается над проигравшими