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«Локомотив»: «Крыховяк стал Халком и сокрушил ростовский трактор»

вчера, 15:48
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала рисунок по мотивам матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».

На нем изображен полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк в образе героя комиксов Халка. Позади него расположился сломанный трактор в цветах ростовского клуба.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:53
Крышевяку тупо повезло.
tuman960
tuman960
вчера в 17:37
да не Крыховяк стал Халком,а вратарь Ростова стал дыркой!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:45
Гжегож лучший игрок РПЛ в этом сезоне.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:22
В первом круге Ростов выиграл у Локомотива в Москве
Почему-то наша пресс служба не рисовала пущенный под откос поезд. Потому что Ростов уважает своих соперников и не издевается над проигравшими
морозз
морозз
вчера в 16:10
За тролил Сёмин Карпина, показал ему своё место !
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 15:58
Он даже рядом с Халком не стоит...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:54
Начали петь песни...
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