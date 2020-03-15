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Слуцкий вновь подколол Дзюбу в инстаграме

вчера, 14:07

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме видео с иностранным боксером, который внешне очень похож на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Специалист написал:

Дзюба отлично подтянул уровень английского.

 

Недавно тренер и игрок обменивались шутками в интернете.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:18
Рано космонаФт заулыбался, завтра опять могут в зону вылета сгрузить...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:44
это точно брат Дзюбы, такой же взгляд даже))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:14
Дзюба на алкаша похож )
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 15:59
Аххаха ))) почему я еще не подписан на Слуцкого) это огонь!) закончит с футболом, пойдет в камеди
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 15:18
Леонид троллит по-взрослому.
Деревяшка уже готовит несмешную ответку.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:05
встретил уральских парней))))
Никита Бычков
Никита Бычков
вчера в 14:57
Четко протролил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:55
Очень похож
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:54
Болелам не до шуток, а Слуц развлекается).
Дзюба отправь ему синее очко, со словами:
"Будущее космонафта".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:52
После шкафчиков Дзюба заговорил по ангельски???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Ну да, Слуц ведь теперь ИКСперт-полиглот...
Footbolista
Footbolista
вчера в 14:18, ред.
Дзюба отлично подтянул уровень английского...но чего ему это стОило....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:15
Это Дзюба после перехода в "Манчестер Сити".
ДСА
ДСА
вчера в 14:15
И где Дзюба так отхватил?
112910415
112910415
вчера в 14:14
забавно !
интеллектуальный Дзюба немедленно приступил к поискам видео, где бегемота кормят гамбургерами ... ждём !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:09
И в правду похож
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