Слуцкий вновь подколол Дзюбу в инстаграме

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме видео с иностранным боксером, который внешне очень похож на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Специалист написал:
Дзюба отлично подтянул уровень английского.
Недавно тренер и игрок обменивались шутками в интернете.
Деревяшка уже готовит несмешную ответку.
Деревяшка уже готовит несмешную ответку.
Дзюба отправь ему синее очко, со словами:
"Будущее космонафта".
Дзюба отправь ему синее очко, со словами:
"Будущее космонафта".
интеллектуальный Дзюба немедленно приступил к поискам видео, где бегемота кормят гамбургерами ... ждём !
интеллектуальный Дзюба немедленно приступил к поискам видео, где бегемота кормят гамбургерами ... ждём !