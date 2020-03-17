«Интер» может в ближайшее время сменить технического спонсора

Сообщается, что «Интер» в ближайшее время может сменить технического спонсора команды.
Уже на протяжении 20 лет итальянский клуб сотрудничает с компанией Nike.
В настоящее время Nike платит «Интеру» € 10 млн за сезон, что значительно меньше, чем получают другие европейские гранды. Например, «Ювентус» зарабатывает от сотрудничества с Adidas 51 млн евро.
Отмечается, что Аdidas заинтересован в спонсировании «Интера».
На добротном китайском принтере и футболки с иероглифами печатать проще. Аха-ха)
На добротном китайском принтере и футболки с иероглифами печатать проще. Аха-ха)