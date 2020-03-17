«Интер» может в ближайшее время сменить технического спонсора

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сегодня, 09:42

Сообщается, что «Интер» в ближайшее время может сменить технического спонсора команды.

Уже на протяжении 20 лет итальянский клуб сотрудничает с компанией Nike.

В настоящее время Nike платит «Интеру» € 10 млн за сезон, что значительно меньше, чем получают другие европейские гранды. Например, «Ювентус» зарабатывает от сотрудничества с Adidas 51 млн евро.

Отмечается, что Аdidas заинтересован в спонсировании «Интера».