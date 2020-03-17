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«Интер» может в ближайшее время сменить технического спонсора

сегодня, 09:42

Сообщается, что «Интер» в ближайшее время может сменить технического спонсора команды. 

Уже на протяжении 20 лет итальянский клуб сотрудничает с компанией Nike. 

В настоящее время Nike платит «Интеру» € 10 млн за сезон, что значительно меньше, чем получают другие европейские гранды. Например, «Ювентус» зарабатывает от сотрудничества с Adidas 51 млн евро. 

Отмечается, что Аdidas заинтересован в спонсировании «Интера».

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Все комментарии
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
сегодня в 14:20
Пора давно уже заключать контракт с Гуанчжоу "Yite", аха-ха)
На добротном китайском принтере и футболки с иероглифами печатать проще. Аха-ха)
juvenale
juvenale
сегодня в 13:19
Xerox?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:16
Им Bershka подойдёт.
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