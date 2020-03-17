Серию А могут возобновить в мае и завершить в середине июля

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сегодня, 00:47

По информации итальянских СМИ , все 20 клубов итальянской Серии 16 марта в режиме видеоконференции обсудили, как лучше всего завершить сезон на фоне приостановки игр из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что клубы установили предварительной датой 9 мая для возобновления игр в чемпионате. В результате первенство должно продлится до середины июля. Решение пока не окончательное, через несколько дней представители клубов встретятся вновь для обсуждения этого вопроса.

Напомним, что первоначально в Серии А приняли решение проводить игры без болельщиков до 3 апреля, но из-за роста числа заболевших (около 15000) чемпионат приостановили.

Коронавирус и футбол