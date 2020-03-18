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Руководство клубов Чемпионшипа планирует доиграть сезон

сегодня, 08:32

Клубы Чемпионшипа хотят полностью доиграть сезон.

На недавнем телефонном совещании всех руководителей клубов большинство высказалось за то, чтобы завершить сезон в соответствии с первоначальным календарем. Если потребуется, то команды готовы доиграть чемпионат без зрителей. Обладатели абонементов смогут бесплатно смотреть матчи на платформе iFollow. У кого нет сезонного билета, те смогут покупать трансляции определенных встреч.

Напомним, что сезон в Чемпионшипе приостановлен как минимум до 4 апреля.

Коронавирус и футбол

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VIPded
VIPded
сегодня в 09:16
Может и получиться...
beefs
beefs
сегодня в 08:37
Смелое намерение...
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