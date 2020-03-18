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Гамула — про отсутствии масок в аптеках: «Буду ходить в маске Фантомаса»

сегодня, 11:33

Тренер резервной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса:

Все правильно: здоровье людей дороже. Поэтому правильно, что остановили чемпионаты. Не зря же их в Европе остановили. Значит, и мы должны прекратить. Мы же относимся к футбольному сообществу, один организм. Этого стоило ожидать, ничего страшного. Нужно прийти в себя. Потом продолжить чемпионат и все турниры. На эту тему не надо шутить, как-то зубоскалить. Так как здоровье людей – прежде всего.

Ну какой тут может быть юмор? Если товарищ умер, как я буду шутить. Образно говорю. Так что сейчас не надо комментарии делать. Чего тут обсуждать? Принято решение о приостановке чемпионате, переносе Евро. Нужно ему подчиниться.

Ну все может быть. Это же такое дело. Чуть успокоится ситуация, немножко страсти утихнут. У нас же как что-то началось, паника сразу, люди переживают. Нормальное явление! Будем надеяться, что это быстро утихнет, прекратится, все будут живы-здоровы и дальше жить, работать, играть в футбол, продолжать радовать людей. И вообще будет все нормально.

Ну, все мы в этой жизни переживали и переживем. Бывают разные ситуации. Я помню, несколько лет назад была Эбола. Тоже шумели. Правда, это среди темнокожих. Были свиной, птичий грипп. Сейчас – новая напасть. Самое главное, там, где эпидемия началась, на нее правильно среагировали – Китай имею в виду. Там уже все утихло. Люди почти не болеют. Так что все поправимо. Просто надо к этому правильно отнестись.

Ну какие... Что мне предпринимать? Руки я мою, мыл всегда и буду мыть. Ну а остальное... Что написано на роду, то и будет, поймите.

Маски, что... Масок нет в аптеках! Маску Фантомаса надену и буду ходить.

Коронавирус и футбол

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:40
Многого не известно, какой ценой китайцы сумели остановить этот вирус. Возможно, когда-нибудь все станет известно и у многих счастливчиков на булках волосы встанут дыбом.
Так, вспомнил один лозунг-"Каждому свое" висевший в одном из лагерей.
Гамуло не унывает и все таки ответил в конце с юмором.
Молодец.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:05
Гамула из без маски хорош
wingback
wingback
сегодня в 12:47
Гамула будет ходить и обдавать вирус трёхэтажным матом...
galem72
galem72
сегодня в 12:43
Чулки жены пусть на лицо натянет! Что за массовая истерия с этими бесполезными масками?! Вместо всяких вечерних соловьёв и киселей лучше б проводили ликбезы населению, в каких случаях нужно использовать эти пресловутые маски. Но нет же, кремлю народ нужен стадным.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:41
Весельчак Гамула красавчик! Всегда на позетиве
ДСА
ДСА
сегодня в 12:12
Тоже вариант.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:01
А ты ,разве ,был не в маске ? ))
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:54
Маски не защищают .
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