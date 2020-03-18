Кассано: «Если бы Иличич встретил Гасперини раньше, был бы одним из лучших»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано в общении с Tiki Taka в Instagram заявил, что нападающий «Аталанты» Йосип Иличич мог бы стать одним из лучших игроков мира, если бы начал работать с главным тренером команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини 10 лет назад.
Если бы Иличич встретил Гасперини 10 лет назад, он стал бы одним из пяти лучших игроков мира. Если бы он был в «Юве» и играл в нынешней роли Дибалы, весь мир говорил бы о нем.
Напомним, что на прошлой неделе «Аталанта» обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд турнира. В этой встрече Иличич забил все четыре гола своей команды.