Кассано: «Если бы Иличич встретил Гасперини раньше, был бы одним из лучших»

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сегодня, 12:12

Бывший форвард сборной Италии в общении с Tiki Taka в Instagram заявил, что нападающий «Аталанты» мог бы стать одним из лучших игроков мира, если бы начал работать с главным тренером команды из Бергамо 10 лет назад.

Если бы Иличич встретил Гасперини 10 лет назад, он стал бы одним из пяти лучших игроков мира. Если бы он был в «Юве» и играл в нынешней роли Дибалы, весь мир говорил бы о нем.

Напомним, что на прошлой неделе «Аталанта» обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд турнира. В этой встрече Иличич забил все четыре гола своей команды.