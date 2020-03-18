Шевченко обратился к фанатам «Милана»: «Пересмотрите победные финалы ЛЧ»

Главный тренер сборной Украины и бывший форвард «Милана» обратился к болельщикам «россонери»:

Я очень осторожен. Играю в гольф и хожу в тренажерный зал, но стараюсь избегать любые контакты. Нельзя мириться со страхом. Необходимо идти вперед. Мой друг из Ломбардии заразился коронавирусом. Ему пришлось нелегко, но сейчас он уже самостоятельно дышит. Он сильно похудел, но постепенно поправляется.

Правильно, что перенесли Евро. Футбол — это праздник для людей. Но какой может быть сейчас праздник, если люди боятся? УЕФА принял лучшее решение.

Во-первых, поддерживайте форму. Необходимо питаться здоровой пищей, благо в Италии нет проблем с этим. Во-вторых, нужна минимальная активность. Занимайтесь на велотренажере. Если его нет или вам скучно, то выходите на террасу или балкон. Помогайте всем, особенно старшему поколению, потому что они в наибольшей степени подвержены риску заражения.

Какие матчи я могу посоветовать пересмотреть? Финал Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» между «Миланом» и «Ювентусом». А также Чемпионат Мира 2006 года или миланские дерби.

Лучшее впереди. Италия и Милан могут быть сильными, несмотря на сложившиеся обстоятельства.