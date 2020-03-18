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Шевченко обратился к фанатам «Милана»: «Пересмотрите победные финалы ЛЧ»

сегодня, 11:58

Главный тренер сборной Украины и бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко обратился к болельщикам «россонери»:

Я очень осторожен. Играю в гольф и хожу в тренажерный зал, но стараюсь избегать любые контакты. Нельзя мириться со страхом. Необходимо идти вперед. Мой друг из Ломбардии заразился коронавирусом. Ему пришлось нелегко, но сейчас он уже самостоятельно дышит. Он сильно похудел, но постепенно поправляется.

Правильно, что перенесли Евро. Футбол — это праздник для людей. Но какой может быть сейчас праздник, если люди боятся? УЕФА принял лучшее решение.

Во-первых, поддерживайте форму. Необходимо питаться здоровой пищей, благо в Италии нет проблем с этим. Во-вторых, нужна минимальная активность. Занимайтесь на велотренажере. Если его нет или вам скучно, то выходите на террасу или балкон. Помогайте всем, особенно старшему поколению, потому что они в наибольшей степени подвержены риску заражения.

Какие матчи я могу посоветовать пересмотреть? Финал Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» между «Миланом» и «Ювентусом». А также Чемпионат Мира 2006 года или миланские дерби.

Лучшее впереди. Италия и Милан могут быть сильными, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 15:12
Повезло Шева вам 2003 ...был бы тогда Недвед...ууфт
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:46
Шева там был, он знает, респект молодому тренеру, надеюсь он когда-нибудь возглавит Милан
VIPded
VIPded
сегодня в 13:30
Шева мудр, когда в политику не лезет...)))
juvenale
juvenale ответил lexatver
сегодня в 12:57, ред.
Чемпионат мира 2006 советует пересмотреть, чтобы уснуть легче было? Хуже того мундиаля трудно что-то вспомнить...
самый классный чемпионат мира на моей памяти,сильнейшие составы,сильнейшие игроки ,так что и тут мимо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:57
И рыдайте. Милана больше нет))
juvenale
juvenale
сегодня в 12:57
лучше матч с Аталантой и ЮВе в финале КИ
ОПС
ОПС
сегодня в 12:54
Но хочется нового, а не повторения старого.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 12:54
Ага, или как ты не забил пенальти Ливерпулю))
Vave666
Vave666 ответил lexatver
сегодня в 12:51
Чемпионат мира 2006 советует пересмотреть, чтобы уснуть легче было? Хуже того мундиаля трудно что-то вспомнить...
Ага) а лучшим в тот год стал защитник Каннаваро)) Расскажи ВанДейку - не поверит))
beefs
beefs
сегодня в 12:46
не забывается Италия...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:15
Прав Андрей...
lexatver
lexatver
сегодня в 12:04
Чемпионат мира 2006 советует пересмотреть, чтобы уснуть легче было? Хуже того мундиаля трудно что-то вспомнить...
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