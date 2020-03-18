В «Торпедо» проведут тест на коронавирус

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сегодня, 14:41

В «Торпедо», выступающем в Футбольной национальной лиге ( ФНЛ ), собираются проверить на наличие коронавируса футболистов и тренеров. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что накануне розыгрыш ФНЛ и другие футбольные соревнования в России были приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол