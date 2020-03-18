В «Торпедо» проведут тест на коронавирус

В «Торпедо», выступающем в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), собираются проверить на наличие коронавируса футболистов и тренеров. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, что накануне розыгрыш ФНЛ и другие футбольные соревнования в России были приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
К сожалению этого матча не было в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31
Турнир в фф и матчи доступны в линии только с 18 марта, т.е. сегодняшнего дня.
К сожалению этого матча не было в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31
Турнир в фф и матчи доступны в линии только с 18 марта, т.е. сегодняшнего дня.