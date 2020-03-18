ГлавнаяНовости

В «Торпедо» проведут тест на коронавирус

сегодня, 14:41

В «Торпедо», выступающем в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), собираются проверить на наличие коронавируса футболистов и тренеров. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что накануне розыгрыш ФНЛ и другие футбольные соревнования в России были приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Тамбова» через неделю пройдут тест на коронавирус
Сегодня, 13:54 Комментарии7
Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в картинге
10 февраля ВидеоКомментарии22
Сотрудники УЕФА 3 февраля посетят Петербург с финальным визитом перед Евро
15 января Комментарии2
«Ювентус» не позвал Манджукича на рождественскую вечеринку
12 декабря 2019 ФотоКомментарии34
Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020 открыли в Петербурге
03 декабря 2019 Комментарии2
Месси с семьей прибыл в Париж
02 декабря 2019 ВидеоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил LOpp
сегодня в 14:52
Добрый день! Вчера в турецком чемпионате состоялся один матч. Очков по итогу этого матча не на числили.
Добрый день.
К сожалению этого матча не было в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31
Турнир в фф и матчи доступны в линии только с 18 марта, т.е. сегодняшнего дня.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:46
Новости напоминают сводки о военных действиях.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:42
Ужасььььь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100