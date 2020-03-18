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Игроки «Тамбова» через неделю пройдут тест на коронавирус

сегодня, 13:54

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что игроки команды вскоре пройдут тест на коронавирус.

Планируем сдать анализы на коронавирус. Сейчас мы дали игрокам неделю отдохнуть после матча, посидеть на карантине. Через неделю соберемся, поймем, как построить тренировочный процесс. И тогда, думаю, как раз сдадим все необходимые тесты на этот вирус.

Напомним, что накануне чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Footbolista
Footbolista ответил CSKA2012
сегодня в 15:14, ред.
Крут)...а ничего, что цска в этом году был на сборах в Испании, а там уже вовсю шныряли китайцы, зараженные коронавирусом?)...ату их, ату...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 14:59
Господ первых проверяют? нечего по Европе гоняться и ничего не принесли бы в Россию, надо было границу закрывать полностью. А граждан по прибытию из Европы сажать на карантин прям на границе и вся проблема решена, но нет границы были открыты и никто не часался пока это дрянь не проникла, 56ы которые ездили за границу...
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 14:31, ред.
Эстония закрыла границы в связи с эпидемией...птичьего гриппа...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:28
Деньги на тест у них есть, а у кого нет?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:14
В Эстонии запланировали проверку на коронавирус на 2023 год
ОПС
ОПС
сегодня в 14:10
Надо бы сразу проверять, а не через неделю.
LOpp
LOpp ответил unoejk
сегодня в 14:01
Добрый день. По ссылке снизу (https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31) он сейчас сразу под "ОТБОР ЧЕ-2020":
Добрый день!
Вчера в турецком чемпионате состоялся один матч. Очков по итогу этого матча не на числили.
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