Игроки «Тамбова» через неделю пройдут тест на коронавирус

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что игроки команды вскоре пройдут тест на коронавирус.

Планируем сдать анализы на коронавирус. Сейчас мы дали игрокам неделю отдохнуть после матча, посидеть на карантине. Через неделю соберемся, поймем, как построить тренировочный процесс. И тогда, думаю, как раз сдадим все необходимые тесты на этот вирус.