Лебеф: «Ван Дейк способен быть лидером и хорошо делает длинные передачи»

Чемпион мира в составе сборной Франции в общении с ESPN FC сравнил бывшего центрального защитника МЮ и центрбека «Ливерпуля» .

Я выберу ван Дейка. Думаю, он ближе к совершенству. Мне нравился Видич, поскольку он был настоящим «псом» и фантастическим защитником. Но ван Дейк способен быть лидером команды и хорошо делает длинные передачи. Не думаю, что Видич был способен на это. Однако снимаю перед ним шляпу, он был великолепным защитником.