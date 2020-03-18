Лебеф: «Ван Дейк способен быть лидером и хорошо делает длинные передачи»

Чемпион мира в составе сборной Франции Франк Лебеф в общении с ESPN FC сравнил бывшего центрального защитника МЮ Неманью Видича и центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Я выберу ван Дейка. Думаю, он ближе к совершенству. Мне нравился Видич, поскольку он был настоящим «псом» и фантастическим защитником. Но ван Дейк способен быть лидером команды и хорошо делает длинные передачи. Не думаю, что Видич был способен на это. Однако снимаю перед ним шляпу, он был великолепным защитником.
Отметим, что ранее о ван Дейке высказался форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.