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Лебеф: «Ван Дейк способен быть лидером и хорошо делает длинные передачи»

сегодня, 16:12

Чемпион мира в составе сборной Франции Франк Лебеф в общении с ESPN FC сравнил бывшего центрального защитника МЮ Неманью Видича и центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Я выберу ван Дейка. Думаю, он ближе к совершенству. Мне нравился Видич, поскольку он был настоящим «псом» и фантастическим защитником. Но ван Дейк способен быть лидером команды и хорошо делает длинные передачи. Не думаю, что Видич был способен на это. Однако снимаю перед ним шляпу, он был великолепным защитником.

Отметим, что ранее о ван Дейке высказался форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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