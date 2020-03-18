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Каррера — о коронавирусе: «Сидим и ждём новостей»

сегодня, 18:37

Наставник АЕКа Массимо Каррера признался, что не знает, когда сможет вернуться в Италию из-за коронавируса.

Все хорошо, мы тут закрылись дома. Думаю, решение о переносе Евро-2020 было правильным, ведь игроки не могут нормально тренироваться, а значит не могут и нормально подготовиться к соревнованиям. Последствия? Не знаю. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать в такой ситуации. Поэтому, давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события. 

Проводим ли мы тренировки? Нет, я отдыхаю, проводим время дома. Мы вкусно едим, до вчерашнего дня еще можно было ходить на прогулки. Сейчас я сижу на террасе, любуюсь закатами, а они тут потрясающие. Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем находиться тут в любом случае. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по видеосвязи. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Пока нам сообщили, что тренировок не будет до 26 марта, поэтому мы ждем и надеемся, что скоро все разрешится. 

Пока не знаю, когда я смогу полететь в Италию. Границы ведь закрыты. Жена и одна из дочерей находятся со мной, другая дочь сейчас в Милане и работает из дома, как и все. В Италии ситуация тяжелая. На мой взгляд, самая опасная проблема в том, что очень мало мест в больницах. Самое главное, когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос. Сейчас я понятия не имею, когда вернусь на родину. Мы не знаем, когда это все закончится, когда возобновится чемпионат. Но сначала нужно победить вирус, а потом уже думать об остальном.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:59
Чем хуже в Греции...
STVA 1
STVA 1 ответил Footbolista
сегодня в 20:00
Действительно)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:15
В Греции все есть...теперь и коронавирус...
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