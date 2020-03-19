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Глава «Арсенала»: «Приостановка РПЛ — верное решение»

сегодня, 14:00

Президент «Арсенал» Гурам Аджоев поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ, чемпионат должен стартовать 10 апреля.

Перенос старта? Все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Конечно, такая вероятность существует. И более того, думаю, в апреле турнир и не возобновится.

Приостановка — верное решение. Во-первых, когда дело касается здоровья и жизней людей, нужно исключить любой риск. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение Лиги, которому мы, естественно, будем следовать, которое будем выполнять. Играть при закрытых трибунах — это не вариант, потому что футбол для болельщиков. Игра должна быть доступна зрителю.

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