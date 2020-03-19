Президент «Арсенал» Гурам Аджоев поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ , чемпионат должен стартовать 10 апреля.

Перенос старта? Все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Конечно, такая вероятность существует. И более того, думаю, в апреле турнир и не возобновится.

Приостановка — верное решение. Во-первых, когда дело касается здоровья и жизней людей, нужно исключить любой риск. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение Лиги, которому мы, естественно, будем следовать, которое будем выполнять. Играть при закрытых трибунах — это не вариант, потому что футбол для болельщиков. Игра должна быть доступна зрителю.