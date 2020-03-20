Вратарь «Леганеса» — о коронавирусе в Испании: «Людям не хватает еды»

Голкипер молодежной команды «Леганеса» Варужан Оганнисян рассказал об эпидемии коронавируса в Испании.

Я живу в пригороде Мадрида — Пинто, городок с населением 40 тысяч человек. Это один из самых узнаваемых районов Мадрида, но его почему-то считают деревней. Люди здесь всегда отличались сдержанностью и солидарностью. Но то, что творится сейчас…

Люди скупают абсолютно все — не только туалетную бумагу. Если хочешь закупиться продуктами — надо приехать в магазин ровно к открытию. Минута в минуту. На прилавках ничего не остается, закупают даже мыло. Огромные 18-колесные фуры два раза в день завозят продукты, людям не хватает еды.

Последние дни торчим в квартире. Мы живем как в Zомбилэнде — полиция штрафует, если ты просто вышел погулять с собакой. Разрешают выходить на улицу только при первой необходимости. Если у тебя есть пакет в руках и ты подтверждаешь, что идешь в магазин — тогда пропускают. Ты не можешь просто так выйти на улицу, все закрыто, даже транспорт не работает. На работу имеешь право выйти только со специальным разрешением в руках. Все стоит, все закрыто, ужасно…