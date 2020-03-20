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Бышовец: «Коронавируса не боюсь, продолжаю жить обычной жизнью»

сегодня, 12:23

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мыслями о своем отношении к пандемии коронавируса в Европе.

Роспотребнадзор рекомендовал не выходить на улицу людям старше 60 лет? Я продолжаю жить обычной жизнью, не изменяя своему расписанию. Сегодня утром было плавание и фитнес на Олимпийской базе, как обычно, что помогает мне в информативном плане. Да, сейчас на базе карантин, но перед выездом у меня измеряют температуру. Также специальной жидкостью обрабатываю руки всегда.

Боюсь ли я коронавируса? Нет. Я в конце января был в Италии на интервью, где мы вспоминали матч 1968 года СССР — Италия. Уже тогда в Неаполе начиналась истерия, пошли информационные вбросы. В гостинице, где я жил, были туристы из Китая. Они ходили с повязками на лице, на завтраке сидели изолированно. Но я и тогда спокойно к этому относился. И сейчас не изменяю традициям.

Сталкивался ли с отсутствием каких-либо товаров в магазинах? Вообще не видел такой проблемы. Единственное, жалко, что закрыты страны, где я обычно провожу время. Не могу съездить ни в горы, ни на море. Это вносит коррективы в мою жизнь. Но надо не терять оптимизма и уверенности, что все наладится.

Народ слишком сильно паникует из-за вируса? Это свойственно человеку. Чем больше у него сомнений, тем больше он видит возможных последствий.

Также недавно Бышовец высказался о проблемах в игре «Зенита» во второй части сезона РПЛ.

Коронавирус и футбол

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:33
"Уже тогда в Неаполе начиналась истерия, пошли информационные вбросы."

А сейчас у них умерло уже 3250 человек, больше, чем в Китае за время эпидемии...
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