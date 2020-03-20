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Дивеев вспомнил свой первый матч против Дзюбы

сегодня, 08:12

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о своей первой игре против форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, когда еще выступал за «Уфу»:

О том, что играю против «Зенита», сообщили за шесть-семь часов до игры. Естественно, трясти начало. Всем футболистам надо когда-то дебютировать. Пример – Карпов. Для меня же лучше было сразу сыграть против сильного соперника, чтобы показать себя. 

Против всех московских команд, того же «Зенита», «Краснодара» намного престижнее и просто интереснее играть, чем против аутсайдера, который ставит сзади автобус и тупо выносит мяч. А тут – Дзюба, лидер сборной. Меня к «Краснодару» готовили, к ЦСКА, но выпустили только на «Зенит». 

Дебют получился не очень? Мягко говоря. Я вышел правым центральным защитником, а Сергей Богданович Семак знал, что я дебютирую. Дзюба начал игру возле Аликина, потом его к лавке подозвали, и он стал возле меня. Они и начали грузить мяч в мою зону. Два гола через этот фланг к нам и пришли. Можно сказать, «мои» голы, до сих пор перед глазами стоят. Ничего, на ошибках учатся. 

Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был – он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался – в аут ушел. Пытался его вывести из себя – тычками, захватами. Артём кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову. 

Замена в перерыве? Сам понимал, что не справился. Мне дали возможность себя показать, а я не сумел. До пяти утра потом заснуть не мог: пересматривал эти гребаные моменты. Сафрониди мне очень помог. Сказал: «Игорь, не бери в голову. Это дебют – все нормально. Тебе еще обязательно дадут шанс, и ты себя проявишь». После этих слов мне стало легче. С «Ахматом» сыграл.

Ранее Дивеев назвал Дзюбу самым тяжелым оппонентом в РПЛ

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