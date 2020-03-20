А. Сафонов: «У клубов нет рычагов давления на игроков в нынешней ситуации»

Агент Алексей Сафонов рассказал, какие форс-мажорные обстоятельства прописываются в контрактах футболистов:

Когда речь заходит о страховке от форс-мажора, я сразу вспоминаю один случай. Во Внукове разбился самолет – и в дверь автомобиля моего приятеля прилетело колесо. Однако ему ничего не заплатили – сказали, что это не страховой случай.

Вы поймите. Футболисты уже не крепостные. Если у человека есть совесть, он сам продлит контракт до конца чемпионата. Раз уж случилось такое несчастье, как этот коронавирус. Хотя какой-нибудь иностранец может всех послать, развернуться и уехать. Рычагов давления у клуба нет. Эти вопросы должны в индивидуальном порядке решать менеджеры. Объяснять, что по отношению к клубу было бы честно доиграть чемпионат до конца, раз футболист получал зарплату за период паузы. Бывало же, когда рубль обвалился, и клубы договаривались с легионерами зафиксировать курс. Кто-то согласился, кто-то – нет.

Опять же, аренды футболистов это тоже поле для переговоров между менеджерами клубов. Учитывая, что все попали в неприятное положение, общий язык будет найден. Допустим, аренда иностранца стоила один миллион евро в год. Значит, за месяц продления доплатят еще 80 тысяч.

В семье, как известно, не без урода. Наверняка найдется негодяй, который начнет плевать против ветра: «Вот я подобрал юристов. Вы не играли, поэтому платить не буду». Вот и посмотрим, кто чего стоит.