Агент Сафонов: «Некоторые футболисты до конца чемпионата сменят клубы»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, как приостановка чемпионатов из-за коронавируса повлияет на контракты игроков:

Юридически приостановка чемпионата на контракты не влияет. Это ведь первый подобный инцидент – практика еще не выработана. Если срок договора истекает, условно, 15 мая, клуб может договориться с игроком о продлении, но тот имеет полное право отказать. Каждый случай индивидуален.

Не стал бы выделять РПЛ отдельно. Проблемы будут у всех клубов. Представьте, что «Ювентус» платит Криштиану Роналду 2,5 миллиона евро в месяц, но при этом не получает доходов от домашних матчей. В такой кризис, как нынешний, убытки несут все – авиакомпании, страховщики, турфирмы…

Поэтому клубы постараются продлить контракты, истекающие до новых сроков завершения сезона. Наверное, каким-то образом будет расширено трансферное окно – для дозаявок на места тех, кто все-таки решит покинуть команду.

Теоретически некоторые футболисты могут сменить клубы. Но надо понимать, что заиграть с листа в заключительных турах сезона способны только суперзвезды уровня Лионеля Месси или Криштиану. Поэтому сменивших клубную прописку будут единицы.

Можно продлить контракт на несколько игр. Подписывается допсоглашение – игрок задерживается в команде и продолжает получать зарплату.