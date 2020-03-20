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Непомнящий: «Возможно, соревнования из-за приостановок потеряют в качестве»

сегодня, 11:01

 Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.

Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020, потому что вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира. И вдруг приостановка такого важного события, которое к тому же должно частично проходить на территории России. Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты.

Что касается чемпионата России, то пока есть математическая возможность кого-то опередить, произойти может всё что угодно. Понятно, что пауза рискует затянуться, но после её окончания можно играть хоть ежедневно, поэтому о нехватке времени говорить не стоит. Иногда придётся терпеть, но это форс-мажор, и все будут в равных условиях. Как футболистам поддерживать форму во время перерыва? Это возможно.

Возможно, соревнования потеряют в качестве. Но говорят, чтобы выше прыгнуть, нужно хорошо разбежаться, а чтобы хорошо разбежаться, нужно сделать несколько шагов назад. Так и здесь. Я верю в человечество, верю, что оно справится. Ведь в его истории случались и другие эпидемии, которые удалось победить. Поэтому будем жить.

Ранее на эту же тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:51
Бог с ним с качеством, лишь бы в количестве не потеряли..
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 12:17, ред.
К бабке не ходить, идеальной физ.форма у спортсменов не будет, но все в равных условиях. Попы и титьки поправятся, зато может книжки почитают. Но процесс восстановительный должны идти постоянно.
Зато как все болелы будут рады возобновлению соревнований и матчей. Сейчас сами больше стали заниматься спортом, а не у ТВ и у компов.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:00
Всё возможно .
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:46
А тем временем по сообщению Express.de: сезон в Бундеслиге закроют после 26-го тура без определения победителя.

И когда продолжат у нас никому не известно.
А если все таки возобновят чемпионат
В какой физической форме будут игроки после такого длительного простоя.
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