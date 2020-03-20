Непомнящий: «Возможно, соревнования из-за приостановок потеряют в качестве»

Известный российский тренер поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.

Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020, потому что вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира. И вдруг приостановка такого важного события, которое к тому же должно частично проходить на территории России. Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты.

Что касается чемпионата России, то пока есть математическая возможность кого-то опередить, произойти может всё что угодно. Понятно, что пауза рискует затянуться, но после её окончания можно играть хоть ежедневно, поэтому о нехватке времени говорить не стоит. Иногда придётся терпеть, но это форс-мажор, и все будут в равных условиях. Как футболистам поддерживать форму во время перерыва? Это возможно.

Возможно, соревнования потеряют в качестве. Но говорят, чтобы выше прыгнуть, нужно хорошо разбежаться, а чтобы хорошо разбежаться, нужно сделать несколько шагов назад. Так и здесь. Я верю в человечество, верю, что оно справится. Ведь в его истории случались и другие эпидемии, которые удалось победить. Поэтому будем жить.