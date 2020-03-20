Колосков: «Перенос Евро отрицательно повлияет на подготовку сборной России»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о пандемии коронавируса в мире и о том, как эта ситуация повлияет на футбол в России.

Это общечеловеческая трагедия. К сожалению, люди заражаются, умирают, становятся инвалидами. Возможно, отчасти краски сгущаются. Наверняка есть и провокаторы. Говорят, в некоторых магазинах нельзя купить гречку, туалетную бумагу. Но с этим надо бороться. Понятно, что пройдёт время, всё наверстается, и больших потерь в качестве не будет. У нас есть пример Александра Кокорина, который выбыл на год, а потом сумел вернуться на прежний уровень. Поэтому, думаю, глобальных потерь для спорта не будет.