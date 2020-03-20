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В «Арсенале» рассказали о реакции легионеров на фиксацию курса рубля

сегодня, 15:28

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о реакции иностранных игроков клуба на решение зафиксировать курс рубля. В связи с эпидемией коронавируса и падения цен на нефть курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля.

Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу. Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить. Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить.

Недавно Аджоев прокомментировал решение о приостановке РПЛ

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:31
хитрый как федун прям)))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:27, ред.
Помнится комбари и паршивли в 2014 не согласились и орали от возмущения.Комбарь тот на трибуне выступал с возмущенными кликами.В общем отечественные бывает тоже -зло.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:14
Удачи Арсеналу .
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