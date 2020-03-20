Классон вернулся к полноценным тренировкам после разрыва «крестов»

Полузащитник «Краснодара» , восстанавливавшийся от разрыва крестообразных связок, рассказал, что вернулся к полноценным тренировкам.

Прогресс идет постоянно. Я тренируюсь с командой. Все еще чувствую, что нахожусь не в идеальной форме, и мне потребуется некоторое время, чтобы вернуть кондиции после моего отсутствия. Хорошо, что я могу работать в больших объемах уже сейчас.

До полного восстановления осталось совсем немного. Но я знаю, что потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться в игру.