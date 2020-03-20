ГлавнаяНовости

Классон вернулся к полноценным тренировкам после разрыва «крестов»

сегодня, 16:35

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, восстанавливавшийся от разрыва крестообразных связок, рассказал, что вернулся к полноценным тренировкам.

Прогресс идет постоянно. Я тренируюсь с командой. Все еще чувствую, что нахожусь не в идеальной форме, и мне потребуется некоторое время, чтобы вернуть кондиции после моего отсутствия. Хорошо, что я могу работать в больших объемах уже сейчас.

До полного восстановления осталось совсем немного. Но я знаю, что потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться в игру.

Напомним, что 28-летний шведский хавбек получил тяжелую травму в матче между сборными Швеции и Испании 10 июня 2019 года.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В «Арсенале» рассказали о реакции легионеров на фиксацию курса рубля
Сегодня, 15:28 Комментарии3
Бистрович — о карантине: «Скажу честно, скучно! Не люблю сидеть дома»
Сегодня, 14:39 Комментарии2
Защитник «Сочи» Рами: «Боюсь, что больше не смогу играть в футбол»
Сегодня, 03:28 Комментарии34
Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве
Вчера, 15:29 Комментарии3
Шюррле может провести две недели на карантине
16 марта Комментарии10
Крал поблагодарил болельщиков «Спартака» после победы над «Оренбургом»
15 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил particular
сегодня в 17:41
Краснодару, явно не хватало Классона, как Малышу, в своё время, - Карлсона..:))
Мутная история
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:39
Желаю ему быть как Данни.Несколько раз возвращался после "крестов" и играл на своем высоком уровне
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 17:31
Нормально
shlomo
shlomo
сегодня в 17:30
Здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:17
Перерыв ему как раз кстати. Наберёт кондиции. Если тренироваться будут...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:08
Лучший в команде..А возможно и в Лиге...
Быстрейшего возвращения в основу...
beefs
beefs
сегодня в 17:05
приятная новость...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 17:02
С возвращением!
particular
particular
сегодня в 16:43, ред.
Краснодару, явно не хватало Классона, как Малышу, в своё время, - Карлсона..:))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100