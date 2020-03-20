Классон вернулся к полноценным тренировкам после разрыва «крестов»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, восстанавливавшийся от разрыва крестообразных связок, рассказал, что вернулся к полноценным тренировкам.
Прогресс идет постоянно. Я тренируюсь с командой. Все еще чувствую, что нахожусь не в идеальной форме, и мне потребуется некоторое время, чтобы вернуть кондиции после моего отсутствия. Хорошо, что я могу работать в больших объемах уже сейчас.
До полного восстановления осталось совсем немного. Но я знаю, что потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться в игру.
Напомним, что 28-летний шведский хавбек получил тяжелую травму в матче между сборными Швеции и Испании 10 июня 2019 года.
Быстрейшего возвращения в основу...
Быстрейшего возвращения в основу...