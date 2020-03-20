«Милан» может заменить Ибрагимовича на Милика

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сегодня, 17:11

«Милан» интересуется форвардом «Наполи» . «Красно-черные» рассматривают этого игрока в качестве потенциальной замены своему нападающему . Не исключено, что летом Ибрагимович покинет «Милан», и клуб возьмет ему на замену Милика, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что возможна сделка по обмену футболистами – в «Наполи» отправится полузащитник «Милана» , а в обратном направлении – Милик.

Ранее сообщалось, что «красно-черные» также интересуются полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром.