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«Милан» может заменить Ибрагимовича на Милика

сегодня, 17:11

«Милан» интересуется форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. «Красно-черные» рассматривают этого игрока в качестве потенциальной замены своему нападающему Златану Ибрагимовичу. Не исключено, что летом Ибрагимович покинет «Милан», и клуб возьмет ему на замену Милика, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что возможна сделка по обмену футболистами – в «Наполи» отправится полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, а в обратном направлении – Милик.

Ранее сообщалось, что «красно-черные» также интересуются полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 17:44
Будем поглядеть...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:31
Уход Чалханоглу — уже усиление.
max74
max74
сегодня в 17:30
Так быстро ?
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 17:13
Милан страх потерял?
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