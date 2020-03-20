«Милан» может заменить Ибрагимовича на Милика

«Милан» интересуется форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. «Красно-черные» рассматривают этого игрока в качестве потенциальной замены своему нападающему Златану Ибрагимовичу. Не исключено, что летом Ибрагимович покинет «Милан», и клуб возьмет ему на замену Милика, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что возможна сделка по обмену футболистами – в «Наполи» отправится полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, а в обратном направлении – Милик.
Ранее сообщалось, что «красно-черные» также интересуются полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром.