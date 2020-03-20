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Газидис: «Футбол вернется в подходящее время»

20 марта 2020, 22:45

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис в общении с ANSA высказался по вопросу возобновления Серии А. Напомним, что розыгрыш чемпионата Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Футбол вернется в подходящее время, но не раньше, чем эта мировая проблема будет устранена. Приоритетом «Милана» является и всегда будет здоровье и безопасность наших игроков и персонала, нашего локального и глобального сообщества, и прежде всего – самых уязвимых среди нас.

Отметим, ранее стало известно, что клубы Серии А намерены сократить зарплаты футболистов из-за приостановки турнира.  

Коронавирус и футбол

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minai
minai
21 марта в 00:44
Футбол вернется в подходящее время, но не раньше, чем у людей на этой планете вырастут хвосты.
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