Газидис: «Футбол вернется в подходящее время»

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис в общении с ANSA высказался по вопросу возобновления Серии А. Напомним, что розыгрыш чемпионата Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Футбол вернется в подходящее время, но не раньше, чем эта мировая проблема будет устранена. Приоритетом «Милана» является и всегда будет здоровье и безопасность наших игроков и персонала, нашего локального и глобального сообщества, и прежде всего – самых уязвимых среди нас.