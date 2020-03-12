Ватцке: «Постараемся, чтобы Санчо оставался в „Боруссии“ как можно дольше»

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью RMC Sport заявил, что руководство «шмелей» хочет сохранить в клубе полузащитника Джейдона Санчо. Вместе с тем Ватцке сообщил о готовности обсудить с игроком возможный уход из клуба.
Мы постараемся изо всех сил, чтобы он оставался в «Боруссии» как можно дольше. У нас очень хорошие отношения с ним. Но если когда-то он придет к нам и скажет, что хочет покинуть клуб, мы обсудим этот вопрос.
По данным СМИ, на трансфер Санчо претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Кроме того, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».