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Ватцке: «Постараемся, чтобы Санчо оставался в „Боруссии“ как можно дольше»

12 марта 2020, 16:54

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью RMC Sport заявил, что руководство «шмелей» хочет сохранить в клубе полузащитника Джейдона Санчо. Вместе с тем Ватцке сообщил о готовности обсудить с игроком возможный уход из клуба.

Мы постараемся изо всех сил, чтобы он оставался в «Боруссии» как можно дольше. У нас очень хорошие отношения с ним. Но если когда-то он придет к нам и скажет, что хочет покинуть клуб, мы обсудим этот вопрос.  

По данным СМИ, на трансфер Санчо претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Кроме того, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 22:22
Продадут обязательно.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
12 марта в 17:53
В таком случае, вправьте ему мозги побыстрее, а то задолбал уже мяч передерживать постоянно. Реально, такими темпами скоро во второго Дембеле превратится в его худших матчах.
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