Ватцке: «Постараемся, чтобы Санчо оставался в „Боруссии“ как можно дольше»

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12 марта 2020, 16:54

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью RMC Sport заявил, что руководство «шмелей» хочет сохранить в клубе полузащитника . Вместе с тем Ватцке сообщил о готовности обсудить с игроком возможный уход из клуба.

Мы постараемся изо всех сил, чтобы он оставался в «Боруссии» как можно дольше. У нас очень хорошие отношения с ним. Но если когда-то он придет к нам и скажет, что хочет покинуть клуб, мы обсудим этот вопрос.