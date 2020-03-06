Гендиректор «Химок»: «Мы играем на победу, но подключаем воспитанников»

Гендиректор «Химок» Василий Иванов заявил, что поддерживает планы Минспорта Московской области по срокам выхода команды в РПЛ .

Напомним, в январе гендиректор «Химок» сообщил, что у клуба меняется вектор развития – будет сделана ставка на развитие воспитанников подмосковного футбола. В феврале глава Минспорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб поставит задачу по выходу в РПЛ , когда команда полностью будет состоять из собственных воспитанников. Иванов отметил, что поддерживает эти планы.

Такая задача поставлена министром спорта, я его поддерживаю. Сейчас у нас уже играет мальчик 2000 года рождения, Кирилл Боженов. Да, мы играем на победу, но подключаем своих воспитанников. Сергей Николаевич (Юран, главный тренер «Химок» – ред.) всё понимает, он профессионал.

Думаю, мы на правильном пути. О каких сроках выхода в Премьер-Лигу может идти речь? Этого я сказать не могу. Сейчас мы начинаем чемпионат, будем настраиваться на победу в каждом матче.