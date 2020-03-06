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Гендиректор «Химок»: «Мы играем на победу, но подключаем воспитанников»

вчера, 11:33

Гендиректор «Химок» Василий Иванов заявил, что поддерживает планы Минспорта Московской области по срокам выхода команды в РПЛ.

Напомним, в январе гендиректор «Химок» сообщил, что у клуба меняется вектор развития – будет сделана ставка на развитие воспитанников подмосковного футбола. В феврале глава Минспорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб поставит задачу по выходу в РПЛ, когда команда полностью будет состоять из собственных воспитанников. Иванов отметил, что поддерживает эти планы.

Такая задача поставлена министром спорта, я его поддерживаю. Сейчас у нас уже играет мальчик 2000 года рождения, Кирилл Боженов. Да, мы играем на победу, но подключаем своих воспитанников. Сергей Николаевич (Юран, главный тренер «Химок» – ред.) всё понимает, он профессионал.

Думаю, мы на правильном пути. О каких сроках выхода в Премьер-Лигу может идти речь? Этого я сказать не могу. Сейчас мы начинаем чемпионат, будем настраиваться на победу в каждом матче.

Отметим, что накануне «Химки» вышли в полуфинал Кубка России, разгромив «Торпедо».

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:01
Я поддержую такой план
VIPded
VIPded
вчера в 13:47
Ну и правильно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:03
Похвальное начинание...
ошалевший
ошалевший
вчера в 11:53
а что 20 лет это какая то супер молодость? ну и воспитать хотя бы средних игроков на каждую позицию не реально даже таким школам как у спартака и цска,один-два максимум могут выстрелить
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:45
Похоже Химкам быть в Премьер-Лиге.
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