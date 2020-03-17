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Прядкин: «Приоритетом РПЛ всегда являлись здоровье и безопасность зрителей»

вчера, 15:55

Президент российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал приостановку турнира до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности.

Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации.   

Коронавирус и футбол

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