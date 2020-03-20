​Форварды сборной России на Евро-2020

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сегодня, 21:37

Турнир перенесли и многие бегут за последним вагоном. О важном футбольном выборе – на «Соккер.ру»

«Зенит» и сборная слишком зависят от Дзюбы, и это проблема для Семака и Черчесова. Если бы Артем играл на пике, был лидером, но при этом его клуб и национальная команда действовали круто, а его включения были лишь десертом – одно дело.

Но часто получается, что если плох нападающий – плохо выступают его команды. А поскольку через год Артему будет без малого тридцать три года, и он по физическим кондициям далеко не Роналду – крепкий, но не в настолько крутой форме, и скорость тоже теряет с возрастом, то о вариантах не забываем.

Тем более, сам по себе разговор о нападающих для сборной России интересен, ведь судьбы у них пестрые. На ЧМ -2018 в заявке Черчесова форвардом числился наконечник поневоле Антон Миранчук, через три года надеемся, что найдутся результативные центральные нападающие.

Федор Смолов («Сельта», 30 лет)

К чемпионату мира готовился в статусе самого результативного в спаррингах и вице-капитана команды, а как закончил турнир – помните. Хорошо, что в тридцать лет Федора понесло на край европейского света, ведь попытает счастья в «Сельте», попробует заиграть в Ла Лиге. Вынужденная пауза и карантин усложнили ситуацию, но вместе с тем Федор получил отдых, который нужен в его возрасте. «Локомотив» правильно сделал, что не стал силой удерживать Смолова от аренды, а Федор не ошибся, что уехал. Через год у него будут шансы на попадание в заявку, особенно если клуб из Виго в итоге выкупит его контракт.

Иван Игнатьев («Рубин», 21 год)

Быстро летит время, Игнатьеву уже не 19 лет, он всего на две недели моложе, чем Мбаппе, то есть с каждым новым матчем должен быть все более зрелым. Пока у Ивана с дебютом в «Рубине» не складывается совершенно. Отчасти потому, что Слуцкий выбрал тактику, которая не подходит нападающему за 7 миллионов евро (причем, лимит!), отчасти из-за готовности самого Игнатьева. Он даже в «Краснодаре», где знал все ходы и выходы, не всегда органично смотрелся на поле. Игнатьеву нужно умнеть, причем резко, иначе не быть ему кандидатом на поездку на Евро-2020, который в УЕФА решили не переименовать. Хотя по возрасту и таланту точно в обойме.

Федор Чалов ( ЦСКА , 21 год)

У Чалова не было шансов оказаться в заявке на Евро-2020 сейчас, но через год может играть совсем иначе, ведь в прошлом сезоне смотрелся куда лучше, чем сейчас. Весенний старт отрезает Федора от АПЛ , но сезон продолжится, и тогда у нападающего появится надежда – если вернется к забитым мячам. Получив целый год, Чалов сможет себя показать. Это не самый плохой нападающий в России, форвард молодежной сборной, которая в кои веки может сыграть в финальной части чемпионата континента. Покажет себя среди молодежи, покажет себя в ЦСКА – снова получит приглашение из топ-5. Возраст позволяет надеяться на лучшее.

Николай Комличенко («Динамо», 24 года)

Школа «Краснодара» юная, а оттуда уже выпустили Комличенко и Игнатьева. Кроме того, «быки» существенно повлияли на судьбу Смолова. Причем до чего же это разные форварды, хотя все – центральные. Игнатьев в идеале должен играть низом и хитро, Федор может быть напарником юркого нападающего, а вот Комличенко стягивает на себя внимание и является классическим тяжелым форвардом. Причем в Чехии научился играть так, как не умеет Дзюба – это различие важно, ведь Артем в штрафной площади не так хорош, как Азмун, или как Николай, если он на пике формы. В «Динамо» новичок может быть важным, но позиция у него зависимая. Если Новиков поставит игру – Комличенко свои голы забьет.

Александр Соболев («Спартак», 23 года)

Непросто будет пробиться в заявку на Евро-2020 каждому из списка, кроме Дзюбы. Черчесов может выделить всего три места, и тогда из представленной здесь семерки отсеет сразу четырех кандидатов. Чтобы Соболев не оказался одним из них, ему нужно прибавлять от матча к матчу в составе «Спартака». В дебютных встречах стало понятно, что такой парень, как Александр, команде Тедеско не мешает – может хитро подыграть напарникам. Но настоящую силу Соболев покажет, только если у «Спартака» появится не только контратакующий футбол, но и позиционные атаки с большим количеством последних пасов на центрального форварда. Александр хорошо мыслит, как и Комличенко – перспективный молодой футболист.

Александр Кокорин («Сочи», 29 лет)

Ньюзмейкер зимы прекрасно дебютировал, причем только разок его наградили призом лучшему в матче не по делу – тогда «Арсенал» в концовке сломал «Сочи», и за волевую победу стоило наградить Евгения Луценко. Кстати, тоже был бы кандидатом в сборную России, если бы не такой широкий список достойных кандидатов. Кокорин вышел из тюрьмы, Кокорин успел поссориться с «Зенитом», хотя не может исключать возвращения. Если будет играть после паузы так, как начал – из «Сочи» в качестве свободного агента может перебраться и за рубеж, и найти себе интересную команду в РПЛ с местом в основе. Черчесов прямым текстом сказал, что Александр может попасть в сборную. Интересно будет глянуть на его игру после возвращения. Если срок добавил профессионализма – Кокорин сборной еще пригодится.

Артем Дзюба («Зенит», 31 год)

Кто из перечисленных игроков может стать конкурентом Дзюбы? Пожалуй, по формату и возрасту Комличенко и Соболев, если сам Артем за год заметно сбавит, а центральные нападающие «Динамо» и «Спартака» начнут забивать столько, что Черчесов их включит в основу. Даже если на сам турнир форвард «Зенита» приедет основным, то вспомните его собственный путь на ЧМ -2018. А вот если Черчесов опробует игру в два нападающих, что возможно, то тут уже не тяжелые Соболев и Комличенко окажутся в фаворе, а скорее Кокорин – кандидат в Азмуны. Тем более, неизвестно, где Александр окажется в следующем сезоне, быть может, как раз в «Зените».

Черчесов и к Евро-2020 без труда нашел бы нападающих в заявку, но целый год лишней подготовки дает шансы многим российским нападающим. В футболе все меняется резко, есть фактор форс-мажоров – травм, например, поэтому классно, что обойма широкая. Не так давно играл за сборную России, провел целых девять матчей, а теперь Антон оказывается ниже седьмого места в списке кандидатов, а если вспомнить о наличии Луценко, Обухова или Ари, то вряд ли Заболотный даже в первой десятке лучших центральных нападающих страны.