Малком: «Если буду не нужен Бразилии, почему бы не сыграть за Россию?»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком признался, что готов выступать за сборную России, если не удастся пробиться в национальную команду своей родной страны.

— В начале сезона вы сказали, что открыты для звонка из сборной России. Это реальная возможность для вас? Вы уже предпринимали какие-то шаги?

— Нет, я сказал, что если меня не возьмут в сборную Бразилии, то почему бы и нет. Если российская сборная хочет Малкома, то почему нет? Вот что я сказал. Мой приоритет – Бразилия. Я бразилец, и играть за национальную команду этой страны – мечта. Но если не получится, то почему бы не сменить [футбольное гражданство]? Есть и другие бразильцы, которые выступают за другие сборные.