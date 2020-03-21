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Малком: «Если буду не нужен Бразилии, почему бы не сыграть за Россию?»

21 марта 2020, 01:15

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком признался, что готов выступать за сборную России, если не удастся пробиться в национальную команду своей родной страны.

— В начале сезона вы сказали, что открыты для звонка из сборной России. Это реальная возможность для вас? Вы уже предпринимали какие-то шаги?

— Нет, я сказал, что если меня не возьмут в сборную Бразилии, то почему бы и нет. Если российская сборная хочет Малкома, то почему нет? Вот что я сказал. Мой приоритет – Бразилия. Я бразилец, и играть за национальную команду этой страны – мечта. Но если не получится, то почему бы не сменить [футбольное гражданство]? Есть и другие бразильцы, которые выступают за другие сборные.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответил andrefino13
вчера в 23:40
градиент вообще фернандеса по днк считает русским)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Maxim Ryabinin
21 марта в 15:26, ред.
Единственный лег из всех, кто реально усилит сборную. А весь этот шлак из легионеров просто УГ. Понабрали второсортных игкроков и на что то надеялись. Малком сильный игрок. Вот он не помешал бы. Если своих нет, то этот вариант нормальный. Понятно не этого хочет народ, но если в стране нет футбола, то ничего не поделать. РФС отстал от европейского футбола на десятилетия.
Сборная любой страны и РФ в том числе показывает уровень развития футбола в стране и его состояние. Зачем искусственно поднимать этот уровень? Он пусть будет таким как есть. Если в хоккее мы в топ-5 входим, то в футболе даже в топ-30 не входим. И что? Финляндия, например тоже не входит, а по уровню жизни на голову выше нас. Может это важнее, чем пыжиться и поднимать уровень сборной по футболу за счет варягов? Зачем?
Шишанутый
Шишанутый ответил andrefino13
21 марта в 14:34
Я не вникал, извиняюсь, думал этот Малком за сборную забивал Бразилии, оказывается он вообще не заигран, Барсе минус, за такие бабки не сборника брать, плюс что грамотно слили, без потерь...)))
Какие его годы. Успеет еще за Бразилию поиграть в нее щас не так сложно попасть как в золотые времена.
andrefino13
andrefino13 ответил ЮЗИК
21 марта в 13:33
Фернандеса Марио не трогай.
andrefino13
andrefino13
21 марта в 13:29, ред.
Я не вникал, извиняюсь, думал этот Малком за сборную забивал Бразилии, оказывается он вообще не заигран, Барсе минус, за такие бабки не сборника брать, плюс что грамотно слили, без потерь...)))
oFANATo
oFANATo
21 марта в 13:11, ред.
Для начала пять лет проживи в России, как Марио Фернандес, тогда и разглагольствуй.
Брулин
Брулин
21 марта в 11:20
Если так и дальше пойдет, то не только чемпионат Белорусси по футболу смотреть, но и за сборную Белоруссии болеть, возможно, прийдется.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 09:44
Все эти легионеры в сборной ничего полезного не принесли в команду
Maxim Ryabinin
Maxim Ryabinin
21 марта в 09:37
Единственный лег из всех, кто реально усилит сборную. А весь этот шлак из легионеров просто УГ. Понабрали второсортных игкроков и на что то надеялись. Малком сильный игрок. Вот он не помешал бы. Если своих нет, то этот вариант нормальный. Понятно не этого хочет народ, но если в стране нет футбола, то ничего не поделать. РФС отстал от европейского футбола на десятилетия.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 марта в 09:32
Проживет здесь лет пять, выучит язык, полюбит борщ, получит паспорт с фамилией Малков и тогда может быть в порядке исключения..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 09:08
А что, теперь так всё запросто? Пр каким критериям он подходит? И вообще, в сборной должны играть россияне...
МапС
МапС
21 марта в 08:54
Ключевое слово "если"... Ну и какой он патриот России, чтоб играть за нашу сборную?
VIPded
VIPded
21 марта в 08:31
Хватит нам уже импорта в сборной!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Mangur
21 марта в 08:07
Это ваши личные проблемы. Позор для страны такие футболисты в сборной как Аршавин,Кокорин.
главный позор - Смолов.
Mangur
Mangur ответил ANATOLY KANDAUROV
21 марта в 07:11
Это ваши личные проблемы. Позор для страны такие футболисты в сборной как Аршавин,Кокорин.
VAN ARM
VAN ARM ответил ANATOLY KANDAUROV
21 марта в 06:40
Хочется надеяться, что до такого позора Сб. России дело не дойдёт. А если не дай бог дойдёт, то такая сборная нам не нужна
это уже не наша сборная!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Mangur
21 марта в 06:24
Хочется надеяться, что до такого позора Сб. России дело не дойдёт. А если не дай бог дойдёт, то такая сборная нам не нужна
Mangur
Mangur
21 марта в 05:11
Усиление для сборной. Только -за.
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 04:26
кому это нужно? шута ари мало? весь хлам будут собирать?)))
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 03:57
Безусловно усилить сб Russia.
Ещё один дружба народов.
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