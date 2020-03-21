Фотограф «Зенита»: «Виллаш-Боаш добивается того, чего хочет»

Фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов поделился мнением о бывшем наставнике питерцев :

Андре — очень современный. Я бы даже сказал, еще неопределившийся человек. Если он что-то хочет, он старается этого добиться. Например, в мотоспорте. Может быть, в шахматах скоро начнет. Значит, он еще юн душой. Нас с ним сблизили мотоциклы, и то лишь потому, что в нем горит огонь. Если бы он занимался на таком уровне, что просто по улице проехать, мне это было бы неинтересно. Но он начал мне показывать, как он на эндуро ездит. И я его вовлек в свою «секту», мы вместе ездили на тренировки. Ему вроде бы нравилось.

Он все решения принимал спонтанно. Поступило предложение, он за него хватался, не раздумывая. Но Дакар же страшен другим. Там люди жизнь свою заканчивают очень быстро. Надо тренироваться 7-8 лет, ездить по пустыням, по пескам. С первого раза ничего не получится. Вот он поехал на автомобиле, в итоге получил травму. После Дакара поддержал его. Мы до сих пор сохраняем отношения.