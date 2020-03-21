ГлавнаяНовости

Кучаев — о коронавирусе: «Не считаю, что народ паникует»

21 марта 2020, 13:29

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признался, что перебрался жить на дачу в связи с эпидемией коронавируса.

Мы решили уехать за город, провести этот период на даче. Хожу в баню, после прыгаю в холодную купель. Также каждый день тренируюсь, занимаюсь в зале. Все есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Еще читаю, играю в компьютер. Времени много, на все хватает. Всем успеваю заняться.

Смотрим сейчас сериал «Фарго», пока только первый сезон. Думаю, он многим понравится, советую нашим болельщикам.

Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходят в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии8
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»
Вчера, 21:08 Комментарии10
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил CSKA2012
22 марта в 09:25
В чемпионате Белоруссии?)))
скорее в него)))
CSKA2012
CSKA2012 ответил VAN ARM
22 марта в 09:18
В чемпионате Белоруссии?)))
VAN ARM
VAN ARM
22 марта в 07:30, ред.
посмотри футбол))))) может хоть увидишь как нормальные футболисты играют!! и уйдёшь!!
Байкал-38.
Байкал-38.
22 марта в 04:52
Алексей Коротеев
Вчера 19:52
Фарго ? Нуднейший сериал .Даже не досмотрел !



Если бы этот сериал посоветовал спартач, то было бы примерно так:
Фарго!!!!!!!!! Обалденный сериал. Даже пересмотрел 8 раз!!!!!!!
oFANATo
oFANATo
21 марта в 16:44
Молодец Константин все правильно сделал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 14:52
Фарго ? Нуднейший сериал .Даже не досмотрел !
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
21 марта в 14:34
Ума вагон
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100