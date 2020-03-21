Кучаев — о коронавирусе: «Не считаю, что народ паникует»

Полузащитник ЦСКА признался, что перебрался жить на дачу в связи с эпидемией коронавируса.

Мы решили уехать за город, провести этот период на даче. Хожу в баню, после прыгаю в холодную купель. Также каждый день тренируюсь, занимаюсь в зале. Все есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Еще читаю, играю в компьютер. Времени много, на все хватает. Всем успеваю заняться.

Смотрим сейчас сериал «Фарго», пока только первый сезон. Думаю, он многим понравится, советую нашим болельщикам.

Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходят в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.