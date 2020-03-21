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Прядкин: «Матчи без зрителей — крайнейшая мера»

21 марта 2020, 14:07

Президент РПЛ Сергей Прядкин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» поделился мнением о возможности проведения матчей чемпионата России без зрителей.

Матчи без зрителей — крайнейшая мера. Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяют по всем. Почему обладатель вип-билета должен идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы. Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 17:01
в мае посмотрим может быть))
oFANATo
oFANATo
21 марта в 16:03
Здоровье игроков и болельщиков важнее, чем кабинетное чемпионство газовой игрушки миллера.
EAGinLE
EAGinLE
21 марта в 15:05, ред.
Кандилаки будет против показа всех матчей на Матч ТВ .
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