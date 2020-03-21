Президент РПЛ Сергей Прядкин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» поделился мнением о возможности проведения матчей чемпионата России без зрителей.

Матчи без зрителей — крайнейшая мера. Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяют по всем. Почему обладатель вип-билета должен идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы. Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей.