Тимофеев: «Двоякое ощущение от коронавируса»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, чем занимается на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но, вроде, меньше стало товаров. То, что надо берем, а такого, что нечего купить — нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет, и все наладится как в мире, так и в стране.

Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим. Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе.