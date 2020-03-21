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Тимофеев: «Двоякое ощущение от коронавируса»

21 марта 2020, 13:23

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев рассказал, чем занимается на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но, вроде, меньше стало товаров. То, что надо берем, а такого, что нечего купить — нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет, и все наладится как в мире, так и в стране.

Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим. Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе.

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nikoladolgov
nikoladolgov
21 марта в 14:17
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