Прядкин: «Клубам понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» рассказал, когда возобновится чемпионат.

У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок. Действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 марта откроется, то раньше 24 числа чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее.