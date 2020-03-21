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Прядкин: «Клубам понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму»

21 марта 2020, 14:10

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» рассказал, когда возобновится чемпионат.

У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок. Действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 марта откроется, то раньше 24 числа чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее.

Коронавирус и футбол

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Великолепный
Великолепный
21 марта в 16:29
Ну оптимистичный вариант это понятно,
хотелось бы по подробнее услышать
про пессимистичный, со взглядом на будущее.
oFANATo
oFANATo
21 марта в 16:20, ред.
Если даже все 10 марта откроется, то раньше 24 числа чемпионат не стартует.
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О каком 10 марта глаголит Прядкин?

Или оговорка или опечатка....

На дворе уже 21 марта...И предпосылок
к окончанию эпидемии не видно...
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 16:01
кто тренируется тот и успешно завершит чемпионат!!! а остальные значит не заслужили!!
112910415
112910415
21 марта в 15:09
хочется оптимизма !
МапС
МапС
21 марта в 14:23
Какие две недели? Тренировки командам никто не закрывал.
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